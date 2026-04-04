El horóscopo de hoy, domingo 5 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, domingo 5 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Si se sobrepone a esa tendencia a mostrarse excesivamente crítico el amor y el ocio le proporcionarán excelentes momentos. Trate de ser positivo en sus apreciaciones y aproveche la ocasión para pasarlo bien.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Las actividades en grupo al aire libre la ayudarán a recuperar la buena forma. El día se anuncia relajado y divertido, pero a la caída de la tarde su interés se dirigirá primordialmente hacia temas profesionales. Por la noche surgirá con fuerza el amor.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Si siembra vientos en su entorno familiar es muy posible que recoja tempestades. Su ingenio se pondrá de manifiesto en sus relaciones con los demás. La camaradería brillará con luz propia.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Sobre asuntos profesionales esté dispuesto a oír otras opiniones aunque difieran de la suya. Preste especial atención a su vida familiar. No tiente a la suerte apostando demasiado en algún juego de azar, ya que no estará de su parte. Por la noche resultará estimulante salir con otras parejas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

No se desanime antes de tiempo, ya que aunque le surjan imprevistos no tendrá que renunciar a lo planeado para hoy. El dinero podría ser causa de desavenencias con un amigo. No sea indiferente con su pareja y escuche con interés lo que tenga que decirle.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Su deseo de actividad le llevará a realizar un trabajo que redundará en su propio beneficio. La visita de unos amigos resultará grata y estimulante. Velada hogareña, en la que se pondrá de manifiesto un alto grado de comunicación. Vigile lo que coma, porque hay riesgo de trastornos digestivos.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

No trate de analizar a las personas de su entorno, ya que podría llegar a conclusiones erróneas. Tampoco debe pensar que algo se esconde tras las muestras de cariño que reciba. Por la noche déjese llevar por los acontecimientos y prepárese a divertirse.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Haga planes para el día sin esperar una llamada que es muy posible que no llegue. La camaradería estará muy acentuada, pero su tendencia a la tacañería podría poner una nota discordante. La mejor opción para la velada será la vida familiar.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Quizás decida salirse de la rutina y haya pensado en algo distinto para pasar el día, que tendrá vertientes tanto positivas como negativas. Su carisma estará muy acentuado, por lo que en cierta medida será usted el centro de atención de cuantos le rodeen. Sea generoso con un familiar.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Mostrarse inflexible con un pariente que depende de usted sería un grave error y traería consecuencias. Si trata de amoldarse un poco a los demás evitará discutir por naderías y disfrutará de un cálido clima afectivo. En el plano profesional verá las cosas con perspectivas de futuro.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Su mente práctica le ayudará a buscar la forma de generar más ingresos. Una pequeña excursión podría formar parte de su agenda de hoy. Vida familiar polémica, pero muy satisfactoria.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Aunque disfrute de más lucidez mental que las personas de su entorno procure no opinar si no le preguntan ni tratar de marcar pauta alguna si no quiere resultar molesto. La vida social ocupará gran parte de su tiempo, pero por la noche la familia adquirirá protagonismo.