Paisaje
La cascada más espectacular luce en su mejor momento en el corazón de la Catalunya Central
Rupit combina el atractivo de uno de los pueblos medievales con más encanto del país con la ruta hasta el Salt de Sallent, una caída de más de 100 metros que la primavera convierte en uno de los grandes reclamos naturales de la zona
El "bosque de cuento de hadas" con ríos y saltos de agua a una hora de Barcelona
Abril Benítez
Hay escapadas que son especialmente adecuadas para la primavera porque lo tienen todo: paisaje, fotogenia, paseo fácil y sensación de descubrimiento. Rupit es una de ellas muy clara. Este pequeño núcleo de Osona, en el corazón del Collsacabra, es presentado por los portales turísticos como uno de los pueblos con más encanto de Catalunya y en primavera suma un atractivo extra: la visita al Salt de Sallent, una caída de más de 100 metros que el Ayuntamiento define como única en Catalunya.
Rupit obliga al visitante a adentrarse en sus calles a pie, decisión que ayuda a mantener intacta su atmósfera de calles empedradas, fachadas de piedra y un puente colgante sobre la riera que lleva el mismo nombre que el pueblo. Es precisamente este ambiente histórico, con el puente, las calles antiguas y el conjunto patrimonial, lo que hace especialmente atractivo este enclave de montaña.
El principal atractivo de la visita es, sin embargo, la caminata hasta el Salt de Sallent. El itinerario oficial sale de la Oficina de Turismo y pasa por el 'Pont Penjat', 'la Plaça Major', 'la riera de Rupit, el Molí i salt del Rodó', 'la Font de la Pomereda' y, finalmente, el mirador del Salt de Sallent. La ruta lineal es de 3 kilómetros, con un desnivel de 100 metros, y se puede hacer en una hora y cuarto yendo y volviendo por el mismo camino o en unas dos horas si se regresa por la pista de Sant Joan de Fàbregues.
Ahora, entre abril y mayo, es el gran momento del año para hacerla: el Salt de Sallent "en todo su esplendor". No es solo una excursión bonita, sino una excursión que entra en su mejor periodo del calendario. Eso sí, si ha llovido, no olvides llevar un calzado cómodo y de montaña, porque el recorrido se embarrará rápidamente.
Al regresar al núcleo urbano después de ver el Salt de Sallent, al visitante aún le quedan muchas cosas por descubrir: perderse por las calles del casco antiguo, subir al campanario de Sant Miquel, sentarse en la plaza o aprovechar para disfrutar de la gastronomía.
Información útil para el lector
La recomendación práctica es aparcar en el exterior del pueblo y comenzar la visita a pie, tal como indica el portal oficial. Desde allí, el recorrido hacia el Salt de Sallent es asequible y está perfectamente integrado dentro de la visita a Rupit. Además, cerca del salto hay un mirador desde donde también se puede contemplar la Agullola, una gran roca separada del acantilado que es otro de los elementos paisajísticos icónicos de la zona.
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