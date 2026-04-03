El horóscopo de hoy, sábado 4 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, sábado 4 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Hoy estará pendiente de todos los detalles y esa sobrecarga le hará sentirse de mal humor. Busque algún aliciente que le ayude a mejorar su estado de ánimo y no cree problemas en su entorno familiar.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

No peque de confiado en su trabajo, ya que puede haber alguien obstaculizando su camino. Sus obligaciones sociales serán hoy tema prioritario, pero le compensarán. Armonía familiar y panorama amistoso marcado por las confidencias.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Hoy rebosará actividad y en su cabeza bullirán buenas ideas pugnando por salir. Fluidas relaciones amistosas, en contraposición a un ambiente familiar no demasiado bonancible. La velada pasará sin pena ni gloria.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su tendencia a desorbitar las cosas puede restarle objetividad en sus apreciaciones y llevarle a preocuparse sin motivo. Si va de compras trate de limitar el uso de su crédito. Una salida nocturna con su pareja mejorará mucho su estado de ánimo.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Procure no dejar temas pendientes en su trabajo, ya que ello podría obsesionarle e impedirle sacar al fin de semana todo el partido posible. Asegúrese de que atiende hoy todas sus responsabilidades familiares. En el terreno sentimental confíe en su habilidad para hablar francamente y con el tacto necesario.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Encontrará múltiples motivos de satisfacción en su trabajo, pero su mente estará polarizada en hallar el modo de aumentar sus ingresos. La convivencia familiar será muy estimulante y una nueva amistad resultará muy positiva. Un poco de diversión será para usted la mejor panacea.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Dedicar las primeras horas de la mañana a asuntos profesionales le resultará muy rentable. El teléfono será portador de buenas noticias. Caerán algunas barreras familiares y su grado de comunicación con los amigos mejorará en gran medida.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Día favorable si lo aprovecha en actividades que le ayuden a serenar su espíritu. La vida familiar se anuncia muy apacible y llena de compensaciones y si tiene hijos le darán más de un motivo de satisfacción. En las relaciones amistosas modere su genio y trate de confraternizar con los demás.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Es muy posible que deba asumir nuevas responsabilidades en su trabajo que, eso sí, supondrán una fuerte inyección para su bolsillo. Perfecto entendimiento amistoso y buen clima familiar. Si va de compras procure controlar sus impulsos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Sus ideas pueden no ser compartidas por las personas de su intimidad, por lo que precisará tacto y diplomacia si quiere sacarlas adelante. Olvídese de su deseo de avanzar en el trabajo y dedique el fin de semana a distraerse y descansar.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Día propicio a los negocios, pero precisará mantener la mente clara. El romanticismo será hoy su inseparable compañero, compensándole con creces de la muy probable ruptura con un amigo.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Empleará mejor su tiempo con gente que esté a su mismo nivel intelectual. Compartir y discutir ideas resultará apasionante y le abrirá nuevas perspectivas. Su tendencia a los excesos en la mesa podría acarrearle alguna molestia de tipo digestivo.