El Museo de la Erótica de Barcelona celebra el Kanamara Matsuri, el Festival del Pene

El Museo de la Erótica de Barcelona (MEB) celebra durante todo el mes de abril el Kanamara Matsuri, conocido como el Festival del Pene, una celebración tradicional japonesa que tiene lugar cada primavera en la ciudad de Kawasaki y que está vinculada a la fertilidad, la protección, el bienestar sexual y la celebración. "Nuestra función es ofrecer un marco donde el cuerpo y el deseo puedan entenderse desde la historia y la cultura sin censuras", afirma la Directora del MEB, Sarah Rippert.

Lejos de ser una anécdota folclórica, el Kanamara Matsuri hunde sus raíces en el período Edo (siglos XVII–XVIII), cuando las prostitutas acudían a santuarios xintoístas para pedir protección frente a enfermedades de transmisión genital. El festival ha evolucionado hasta convertirse en una celebración abierta que combina tradición, simbolismo y cultura popular, en la que enormes representaciones fálicas son llevadas en procesión y el espacio público se transforma en un escenario de celebración colectiva del cuerpo y el deseo.

Sarah Rippert, Directora del museo, comparte su "malestar ante algunas restricciones que establece la nueva ordenanza del ayuntamiento", y añade que "invitamos a los visitantes a llevar una pieza o accesorio con pene, vulvas u otros contenidos eróticos para un desfile por la libertad de expresión en el interior del museo". En la imagen, una celebración del festival en Japón. / EPC

El MEB cuenta con una destacada colección de grabados originales que permiten entender cómo en el arte japonés el erótico convive con lo fantástico y lo cotidiano sin jerarquías ni censura, reflejando la diversidad. Este mes todos ellos tomarán especial protagonismo. El museo ofrecerá un tour especial bajo reserva guiado por Sigrid Cervera, sexóloga del MEB, centrado en el arte erótico japonés (shunga). Este año, el recorrido se enfoca especialmente en la representación de la fantasía en el imaginario erótico japonés y en cómo estas narrativas pueden dialogar con la vivencia contemporánea del deseo.

"El shunga nos muestra que el deseo no es sólo una respuesta física o una construcción cultural. A través de símbolos, humor y fantasía nos acercaremos a conocer el deseo erótico. Incorporar esta mirada permite ampliar la propia experiencia erótica", explica Sigrid Cervera.

A partir del primer domingo de 5 de abril y durante todo el mes, los visitantes podrán disfrutar, entre otras sorpresas, de golosinas inspiradas en la iconografía del festival japonés.

Sarah Rippert, Directora del museo, comparte su "malestar ante algunas restricciones que establece la nueva ordenanza del ayuntamiento", y añade que "invitamos a los visitantes a llevar una pieza o accesorio con pene, vulvas u otros contenidos eróticos para un desfile por la libertad de expresión en el interior del museo".

Con esta programación, el MEB refuerza su posicionamiento como institución cultural que aborda el erotismo desde una perspectiva histórica, artística y sexológica. El Kanamara Matsuri se presenta así no sólo como una celebración, sino como una oportunidad para reflexionar sobre el papel del símbolo, la fantasía y el cuerpo en diferentes culturas y su vigencia en la contemporaneidad