El horóscopo de mañana, miércoles 1 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 1 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El exceso de ambición podría llevarle a inversiones arriesgadas que quizás pudieran poner en peligro su seguridad actual. Habrá de todo en los planos sentimental y afectivo, pero predominando lo positivo. La noche será favorable a la reflexión.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Encontrará nuevos incentivos en su trabajo, al que se entregará por completo, pero procure no abusar de sus fuerzas. Nubes y claros alternarán en sus relaciones amistosas. Puede ser conveniente que rechace una invitación en aras de la vida familiar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Le costará un gran esfuerzo seguir el ritmo que le marque su trabajo, pero aún con todo le conviene no pasar nada por alto. Horas felices en el terreno amistoso y alto grado de comunicación en el plano sentimental.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En el terreno profesional cabe en lo posible que algo no salga como lo había planeado, pero a la larga resultará beneficioso para usted. Un amigo se mostrará excesivamente reservado, mientras que en el firmamento familiar habrá mayor entendimiento.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Se producirá un giro inesperado en su trayectoria profesional, dando un gran impulso a su economía. Los planes referidos a visitas o viajes es posible que deban modificarse. Buenos augurios para sus relaciones afectivas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Su habilidad para propiciar una oportunidad profesional dará sus frutos. Algún amigo mostrará falta de sinceridad, pero habrá plena unión en el campo sentimental. Deje de complicarse la vida o se resentirá su aparato digestivo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Económica y profesionalmente el día se presenta con visos de total normalidad. Compensaciones en el terreno afectivo y un notable incremento de su vida social. Lleve mucho cuidado si conduce.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Día muy positivo en el que su habilidad administrativa, en combinación con su gran capacidad de iniciativa, trabajarán a su favor. Es posible que saque provecho de alguna actividad relacionada con el arte. Roces a la vista con un amigo y panorama sentimental inmejorable.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Aunque el clima de trabajo y los resultados sean satisfactorios es posible que se sienta un tanto abatido y de humor poco agradable. Familiares y amigos se harán eco de sus problemas y le ayudarán a enfocarlos con mejores perspectivas. Descansar lo necesario también contribuirá a levantarle la moral.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Día contradictorio en lo profesional donde alternarán logros y fiascos, obligándole a una mejor administración de sus disponibilidades. Grato panorama familiar y desavenencias en el terreno sentimental.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

En asuntos profesionales debe tomarse las cosas con un poco más de calma. En el aspecto económico habrá buenas noticias, pero le conviene controlar el uso de sus tarjetas de crédito. En el plano afectivo las perspectivas son buenas, debiendo potenciar más su vida social.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Prisas y precipitaciones pueden resultar un escollo importante en su desempeño laboral, aunque su bolsillo no se verá afectado en absoluto. En el plano familiar puede haber posiciones encontradas, pero sin que se altere la buena armonía reinante.