Los expertos en fitness coinciden: "Con caminar no es suficiente"

Caminar se ha consolidado como el ejercicio más popular entre quienes quieren cuidar su salud sin complicaciones. Es gratis, accesible y no exige equipamiento. Pero esa misma sencillez esconde una trampa: creer que con pasear ya está todo hecho.

Referentes del ámbito del fitness y la salud en España como Marcos Vázquez coinciden en un diagnóstico que conviene escuchar: caminar es la base, sí; pero quedarse ahí es quedarse corto. La ciencia, además, les da la razón.

Caminar es necesario, pero el cuerpo se adapta

Nadie discute que caminar todos los días es un hábito saludable. El problema es que el cuerpo humano se acostumbra al estímulo. Los paseos regulares dejan de representar un desafío fisiológico real; el organismo los asimila y los beneficios se estancan.

Marcos Vázquez, creador de contenido especializado en fitness, lo resume con claridad: "Dicen que con caminar no es suficiente, que necesitas entrenar fuerza. Y es verdad, pero también podríamos decir lo contrario; entrenar fuerza no es suficiente, necesitas caminar". No es una opinión aislada: hay estudios que demuestran que, aunque caminar reduce el riesgo de mortalidad, la actividad física de mayor intensidad ofrece beneficios significativamente superiores.

Entrenamiento de fuerza: el ejercicio que mucha gente descarta (y no debería)

El primer complemento que el experto señala como imprescindible es el entrenamiento de fuerza. Existe una percepción extendida de que levantar peso es cosa de gimnasio o de culturistas, pero la realidad es otra: fortalecer la musculatura protege los huesos y los músculos frente al envejecimiento.

Lo relevante es que no hace falta grandes cargas ni sesiones extenuantes. Basta con obligar a los músculos a trabajar con cierta resistencia; unas pesas ligeras en casa, de forma constante, ya suponen un avance. Acudir a un gimnasio siempre será una buena opción por el seguimiento profesional que ofrece, pero no es un requisito.

Basta con obligar a los músculos a trabajar con cierta resistencia; unas pesas ligeras en casa, de forma constante, ya suponen un avance / FREEPIK

Ejercicio cardiovascular: hacer que el corazón trabaje de verdad

El segundo pilar es el ejercicio cardiovascular de intensidad moderada-alta. Caminar, por definición, rara vez eleva las pulsaciones lo suficiente como para generar una adaptación real del sistema cardiorrespiratorio. Para que eso ocurra, Vázquez sugiere superar el 70 % de la frecuencia cardíaca máxima, un umbral que se alcanza con actividades como correr, nadar, remar o montar en bicicleta.

No hacen falta sesiones maratonianas: entre 20 y 30 minutos de este tipo de ejercicio ya marcan una diferencia notable y los beneficios van más allá del corazón.

Los 10.000 pasos diarios siguen siendo clave

Que caminar no sea suficiente por sí solo no significa que deje de ser importante. Al contrario. Los expertos lo consideran una actividad obligatoria en el día a día.

Vázquez aporta el dato que lo respalda: "La mayoría de las personas caminan menos de 6.000 pasos al día. Sin embargo, muchos estudios indican que las personas que llegan a 10.000 pasos tienen una mortalidad un 40% inferior respecto a las que caminan solo 6.000". La diferencia no es menor; es la que separa un hábito saludable de uno que realmente protege.

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Tres pilares complementarios: la combinación que funciona

El mensaje de fondo es sencillo de enunciar y algo más exigente de aplicar: estar sano requiere caminar, entrenar la fuerza y exigir al sistema cardiovascular. Los tres pilares se complementan; ninguno sustituye a los otros. Caminar pone la base, el entrenamiento de fuerza protege la estructura y el ejercicio cardiovascular intenso cuida el motor. Quedarse solo con el primero es mejor que no hacer nada, pero también es conformarse con un mínimo insuficiente.