El horóscopo de mañana, martes 31 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 31 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En los negocios la suerte le vendrá a través de socios o amigos. Día favorable a la vida social y apropiado para tratar de ampliar el círculo de sus amistades. Sea comprensivo con las opiniones ajenas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

El exceso de trabajo podría propiciar tensiones con socios o compañeros. No se esfuerce por encima de lo razonable o se resentirá su salud. Buen clima familiar y necesidad de extremar el tacto para no distanciarse de un amigo.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

El desarrollo de los acontecimientos económicos le favorecerá en gran medida. Si se muestra más comunicativo el ambiente familiar recuperará la normalidad. Por la noche la amistad brillará con luz propia.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su exceso de energía necesitará hoy válvulas de escape, en tanto que su carisma personal le facilitará el camino hacia el éxito. Alternarán nubes y claros en el firmamento familiar y algún amigo se mostrará más susceptible que de costumbre.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Evite roces innecesarios en su entorno laboral y alégrese de sus buenas perspectivas. Sus relaciones con amigos y familiares irán viento en popa. Por la noche controle su tendencia a despilfarrar el dinero.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Encontrará la solución a un asunto profesional que le preocupa y mantendrá sus ingresos al nivel acostumbrado. Procure no interpretar torcidamente la actitud de un amigo y disfrute del cálido clima familiar.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Resolverá con éxito situaciones laborales conflictivas y la marcha de su economía será boyante. Dificultad para compaginar diversas opiniones familiares y fluidez en el terreno amistoso.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Principios poco halagüeños llevarán a estupendos finales en lo laboral y lo económico, siendo muy posible que surjan nuevas oportunidades para ensanchar sus horizontes, pero no permita que nadie le aparte de sus obligaciones. La vida familiar se anuncia muy prometedora.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En su entorno laboral será usted el que marque la pauta, pero le conviene sopesar antes todas sus decisiones. En el aspecto económico el día se presenta bajo auspicios muy favorables. Buen ambiente familiar y amistoso y altibajos en lo sentimental.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

En su trabajo será capaz de dar a los demás el apoyo que necesitan, pero vigile mucho sus palabras o podrían ser mal interpretadas. Intransigencia por parte de su pareja y reanudación, acaso, de una antigua amistad.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

La impaciencia y un exceso de optimismo dificultarán su trayectoria profesional, pero sin afectar a sus ingresos. Vida sentimental muy satisfactoria y posible solución de una situación de crisis con un amigo.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Inmejorables perspectivas en el ámbito profesional y excelentes resultados económicos presentes, aunque deberá estudiar con mucho cuidado cualquier posible inversión. El clima familiar y el amistoso serán buenos. La práctica de algún deporte resultará beneficiosa para usted.