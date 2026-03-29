Experiencia 'premium'
La aerolínea de lujo que convierte a los perros en VIP: vuelos de hasta 9.500 euros y trato de jet privado
Los pasajeros humanos disfrutan de snacks y bebidas, mientras que sus mascotas reciben un “menú” especialmente diseñado para ellos
El censo de mascotas en Barcelona se dispara un 30% en cinco años
¿Cuántos perros hay en Barcelona? Esta es la cifra y los barrios con más mascotas en la ciudad
Barcelona ejemplifica a la perfección la tendencia creciente de convertir a los perros en un miembro más del núcleo familiar. El número de mascotas crece cada año y en 2023 ya constaban 174.714 en la ciudad, más que niños menores de 12 años empadronados. Sin embargo, la estadística oficial de Barcelona es el Registro Censal Municipal, que recoge un incremento de 19.422, es decir, de 29,8%, en solo cinco años
Esta tendencia no es única en la ciudad condal y son muchas las ciudades que registran incrementos similares. Las mascotas ocupan un lugar central en la vida familiar, y eso también se refleja en la forma de viajar. Sin embargo, llevarlos en un viaje en avión no es fácil -especialmente en caso de perros grandes- por lo que han surgido nuevas opciones para que viajen de una manera más ética.
"Si voy con mis perros, voy en avión privado a Las Bahamas. No los voy a mandar atrás a que pasen frío y lloren. Jamás los expondría a ese estrés" dijo la cantante Becerra en un pódcast con el catalán Miki Núñez. Y esta es la premisa de muchos dueños, que no quieren que sus mascotas -un miembro más de la familia- sufran durante los viajes.
Una aerolínea de lujo
La aerolínea de lujo BARK Air rompe con el modelo tradicional de transporte de animales: aquí, el perro no es equipaje ni carga, sino el “pasajero principal”. Desde el momento de la reserva, la experiencia se aleja de cualquier vuelo convencional. Cada pasajero recibe la atención de un trabajador que recopila toda la información sobre su perro: carácter, preferencias, miedos y energía.
El embarque también es mucho más sencillo: basta con llegar al aeropuerto solo una hora antes. Música calmante, , snacks constantes, caldo y toallas calientes son solo algunos de los elementos que buscan reducir la ansiedad durante el viaje.
Los pasajeros humanos disfrutan de snacks y bebidas, mientras que sus perros reciben un “menú” especialmente diseñado para ellos, además de un 'kit' de viaje con premios y accesorios. Replican aun jet privado más que n vuelo comercial tradicional.
Vuelos de 9.000 euros por trayecto
BARK Air opera rutas seleccionadas entre ciudades con alta demanda de viajes con mascotas, como Nueva York, Los Ángeles, Londres, París, Lisboa, Madrid o San Francisco. Los vuelos de Nueva York a Madrid, por ejemplo, tienen un coste de entre 7.000 y 9.500 euros, aunque disponen también de vuelos totalmente privados, una opción todavía más cara. Algunos clientes hablan de experiencias tipo “spa” y detalles de lujo como pijamas y “champán” canino en redes sociales.
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