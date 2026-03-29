El horóscopo de mañana, lunes 30 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 30 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Día variopinto en el trabajo, que acabará con un saldo marcadamente positivo debido a un sexto sentido que le hará ganar dinero. Clima de optimismo en el terreno familiar y normalidad en el amistoso.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Sus miras estarán básicamente dirigidas a progresar en su carrera profesional, pero no deje que le absorban por completo y reserve tiempo para otras actividades. Pequeños problemas en el plano familiar y relaciones amistosas y sentimentales inmejorables.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

En el plano profesional puede que algo con lo que contaba no llegue a cristalizar, pero esa decepción será contrarrestada por ciertos logros inesperados. Gran capacidad de comunicación con los amigos y unas excelentes perspectivas sentimentales.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Tenga mucho cuidado en lo que a temas económicos se refiere, ya que una decisión poco meditada podría significar pérdidas. Buen panorama afectivo. La velada le ofrecerá magníficas perspectivas, que se tornarán realidades si sabe aprovecharlas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Ingenio, decisión y empuje le harán quemar etapas en su camino hacia metas más altas, tanto laborales como económicas. En lo afectivo acaso haya alguna fricción sin importancia y pueden presentarse posiciones familiares encontradas en relación a una inversión.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Nuevas responsabilidades darán paso a nuevas perspectivas profesionales y, en consecuencia, a nuevas posibilidades de ingresos. Armonía en los planos familiar y sentimental, con peligro de equivocaciones en el terreno amistoso.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Su indecisión en temas profesionales no facilitará su trabajo, por lo que será preferible que se tome el tiempo necesario para analizar con calma todos los factores. Notoria intensificación de su vida social y placidez sentimental.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Día no demasiado grato en el trabajo, con posibilidades de tomar decisiones económicas poco acertadas. Serenidad en el terreno amistoso, pero no así en el familiar, donde puede haber enfrentamientos. La noche le resarcirá con creces si sale a divertirse con su pareja.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Estrategias bien planeadas le permitirán conseguir sus objetivos profesionales. Riesgo de borrasca en el campo familiar si no adopta una postura más flexible. Por la noche conseguirá pasarlo bien.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Un exceso de idealismo y cierta propensión a la indiscreción podrían dificultar su andadura laboral y económica. Es posible que entable una nueva y gran amistad. En el plano familiar reinará la calma, en tanto que su vida social se anuncia muy movida y gratificante.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

La jornada laboral le deparará múltiples satisfacciones, cerrándose el día con balance positivo en lo profesional y lo económico y con buenas perspectivas a futuro. Perfecto entendimiento amistoso y buen humor en el terreno familiar. Usted y su pareja pasarán una estupenda velada.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Sus esfuerzos profesionales resultarán extremadamente lucrativos, pero usted o un familiar muy íntimo tenderán a gastar más de la cuenta. Buena comunicación en el terreno amistoso e intemperancias en el familiar. Cuide sus nervios.