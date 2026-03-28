El horóscopo de mañana, domingo 29 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 29 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Algo imprevisto quizás le obligue a modificar sus planes para hoy. No se preocupe demasiado por ello y muéstrese bien dispuesto, en la seguridad de que el día será mucho mejor de lo que cabía esperar.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Salir por ahí de forma imprevista puede resultar divertido, pero también puede desembocar en algún pequeño contratiempo. De todas formas su excelente humor solo le permitirá ver el lado positivo de las cosas. Por la noche un amigo podría hacerle pasar un mal rato.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su falta de interés por cuanto le rodea pondrá una nota negativa en sus relaciones con familiares y amigos. Si no se esfuerza en sobreponerse a esa tendencia es muy posible que sea un día perdido, tanto para usted como para su pareja.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una reunión con sus socios no conducirá a ninguna parte, ya que todos parecen moverse en un mundo de suposiciones. No admitirá fácilmente críticas o consejos. En otras palabras, se mostrará extremadamente quisquilloso.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Será uno de esos días en que el dinero se le escapará fácilmente de las manos. Su talante, un tanto belicoso, quizás saque de quicio a su pareja. Procure no discutir con nadie y siga el lema “vive y deja vivir”.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

En sus relaciones amistosas no sea usted el que diga la última palabra. Acaso fallen citas ya concertadas o surjan malentendidos por pequeñas cosas. El ambiente hogareño será muy grato, sin que lleguen a enturbiarlo esas leves contrariedades.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Se sentirá motivado por ciertos negocios que tiene en mente y dispuesto a correr riesgos. Póngase en guardia contra el oportunismo o la tentación de ser excesivamente expeditivo. Por la noche procure disfrutar de las comodidades de su hogar.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Niños y amigos se disputarán hoy su tiempo libre. Olvídese de mezclar negocios y diversión, ya que no encontrará el ambiente propicio para ello. Vigile la bebida, o quizás le juegue una mala pasada.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Es posible que un pequeño contratiempo familiar sea el detonante que haga estallar sus nervios, pero no llegará la sangre al río, pues encontrará paciencia y comprensión en sus seres queridos. La velada se anuncia muy grata y sosegante.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

No hay nada malo en que trate de buscar nuevos horizontes, pero no deje que una actitud excesivamente independiente por su parte le ponga en dificultades con sus íntimos. Puede recibir noticias inesperadas a través de un amigo.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Cabe en lo posible que su juicio no sea demasiado acertado en temas económicos, pudiendo ser motivo de discusión. Espere un poco antes de tomar decisión alguna en este sentido. Salir con otras parejas resultará divertido y le ayudará a aliviar tensiones.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Aunque sus ideas son muy interesantes no es buen momento para pedir a los demás que las compartan. Sus relaciones afectivas serán buenas, a todos los niveles, si sabe evitar controversias por asuntos de dinero.