Disneyland París se expande: este domingo abrirá sus puertas un nuevo parque de 'Frozen'

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este viernes el "compromiso a largo plazo" entre Francia y la multinacional Disney, por ser una asociación público-privada que "funciona", durante su visita la enorme expansión del parque Disneyland París que abrirá sus puertas el domingo con un nuevo mundo de 'Frozen'.

Macron agradeció la apuesta del conglomerado estadounidense por Francia -que con su parque parisino permite tener dentro de sus fronteras el destino turístico número uno de Europa, con 15 millones de visitantes anuales- y sus "cifras vertiginosas" a lo largo de casi cuatro décadas, ya que la decisión de instalarse en territorio galo se tomó en 1987.

'World of Frozen' abrirá sus puertas este domingo. / Thibault Camus / POOL / EFE

"Es un gran orgullo para Francia y mi presencia a vuestro lado es para afirmaros el compromiso a largo plazo de nuestro país, porque funciona", dijo, en una declaración ante a directivos de Disney y empleados del parque, ubicado en Marne-la-Vallée, a las afueras de París.

Macron celebró que la inversión total de Disney en el parque de atracciones, inaugurado en 1992, alcanza desde sus inicios los 13.000 millones de euros, de los cuales los dos últimos se han dedicado a esta nueva ampliación, que es la mayor de su historia.

"Es una gran señal, es aquí donde continuamos teniendo el mayor número de visitas de Europa y es el fruto de una asociación inédita público-privada", manifestó el jefe de Estado, por lo que extendió su agradecimiento a Disney a todos los cargos electos y administraciones locales, regionales y estatales que lo hacen posible, acompañando con servicios e infraestructuras públicas.

La extensión, denominada Disney Adventure World, permitirá crear un millar de nuevos empleos directos en de lo que el presidente Macron calificó como un "ecosistema de éxito".

En total, en todo el parque hay 20.000 personas trabajando, explicó, pero los empleos indirectos se elevan a 70.000.

Con la transformación que abrirá al público el domingo, Disneyland París duplica el espacio del recinto de su segundo parque, ubicado junto al original y denominado hasta esta extensión Walt Disney Studios (conocido sobre todo por albergar el Marvel Avengers Campus y una zona de Pixar).

La expansión del sector ahora rebautizado como Disney Adventure World contó con un plan de inversiones de 2.000 millones de euros y su principal reclamo es 'World of Frozen', un espacio dedicado a las películas de la exitosa franquicia protagonizada por las princesas Ana y Elsa, con el muñeco de nieve Olaf y el resto de personajes.

En el futuro tendrá también una zona para 'El rey león', que se encuentra actualmente en construcción y aún sin fecha oficial de apertura.

También habrá una nueva atracción inspirada en 'Up' a medio plazo, pero lo que sí se podrá disfrutar ya desde esta primavera junto a 'World of Frozen' será otra opción de diversión, al estilo de la ya mítica atracción de las tazas del parque original, que está basada en el filme 'Tangled'.

El espacio del 'Disney Adventure World' se articula en torno a un gran lago artificial que acogerá cada noche un espectáculo nocturno inédito con drones, pirotecnia y luces, que se llamará 'Disney Cascade of Lights' ('Cascada de luces de Disney') y que será alternativo al que se puede disfrutar en el castillo de Cenicienta del parque original.