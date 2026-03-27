Iniciativa en redes sociales
La locura por 'Punky' crece en redes: ya hay firmas para pedir el regreso de este mítico helado
El movimiento suma ya un 10% de apoyos y reaviva las sospechas de una posible vuelta del icónico helado
Adiós a Punky: desaparece uno de los helados más icónicos del verano en España
El fenómeno en torno a 'Punky' sigue creciendo. Tras la aparición de carteles y vídeos virales, el creador de contenido Marc Pujol (@punky.vuelve)ha dado un paso más y ha lanzado una recogida de firmas para pedir el regreso del mítico helado de La Menorquina.
La iniciativa ha comenzado a ganar tracción en redes sociales y ya acumula alrededor del 10% de las 10.000 firmas que el propio impulsor considera necesarias para lograr su objetivo.
Dos portales frente a la fábrica
La acción más llamativa ha sido la instalación de dos estructuras a modo de “urnas” frente a la fábrica de la marca, financiadas, según el propio creador, gracias a una donación anónima. Una de ellas, de gran tamaño y perfectamente visible, invita a participar con un mensaje claro: “¿Quieres que vuelva Punky? Sí”.
En contraste, la segunda opción: un acceso mucho más pequeño, incómodo y difícil, reservado para quienes quieran votar “No”. Aunque parece que esa no es una opción.
De la broma viral a un movimiento colectivo
Lo que comenzó como una serie de vídeos humorísticos, con el propio Marc Pujol disfrazado del icónico tucán/pingüino, ha evolucionado hacia una campaña con implicación real de seguidores. En redes sociales, los usuarios no solo comparten la iniciativa, sino que también debaten sobre la desaparición del helado y la posibilidad de que regrese.
Algunos comentarios apuntan a que “no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos”, mientras otros celebran la creatividad del creador y su forma de canalizar la nostalgia.
¿Campaña espontánea o estrategia detrás?
La coincidencia entre la retirada del producto, la aparición de carteles en Palma y ahora esta recogida de firmas ha vuelto a activar las teorías. Una parte de los usuarios cree que podría tratarse de una estrategia de marketing cuidadosamente diseñada, mientras que otros defienden que todo responde a iniciativas espontáneas impulsadas por la comunidad.
Por el momento, desde La Menorquina no se ha producido ninguna reacción oficial a esta nueva acción.
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