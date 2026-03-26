El horóscopo de mañana, viernes 27 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 27 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Absoluta bonanza en lo profesional y lo económico, pero no permita que sus deseos de lograr aún más le lleven a contraer compromisos por encima de sus fuerzas. Procure ser imparcial en un tema familiar y disfrute de sus excelentes relaciones afectivas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Alcanzará una gran objetividad en su trabajo, propiciando notables progresos laborales y económicos. No es buen momento para recibir huéspedes en su casa, ya que su vida social le absorberá por completo. En el plano afectivo predominará el buen entendimiento.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

En asuntos profesionales déjese guiar por sus propias convicciones y no dé cabida al desaliento, pues hallará recompensa a sus esfuerzos. Altibajos en sus relaciones familiares, que no favorecerán su tendencia al aislamiento.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No desista de un proyecto profesional aún cuando las soluciones que anda buscando sean difíciles de encontrar. Posibles roces con amigos y familiares. Una charla sincera con su pareja despejará mucho el ambiente.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su jornada laboral se desenvolverá en un clima de tensiones que afectará a su rendimiento, pero vislumbrará sensible mejoría antes de que finalice su trabajo. Buenos presagios para sus relaciones amistosas y tranquilidad en la familiar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Tendrá que echar mano de todo su ingenio si quiere salir airoso de su cometido profesional. No se deje coaccionar por un amigo y siga firme en sus objetivos. Normalidad en su vida familiar y alegría en la sentimental.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

El día se cerrará con saldo muy positivo en lo laboral y lo económico si extrema la prudencia en el empleo de su dinero. Un compromiso social totalmente inesperado resultará muy favorable para usted. En sus relaciones afectivas habrá de todo un poco.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Jornada plena de normalidad en lo que al trabajo se refiere, así como en lo tocante al dinero. Relaciones amistosas muy gratificantes y necesidad imperiosa de que dialogue más con su pareja si quiere evitar problemas. Ponga mucho cuidado en lo que come.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En el terreno profesional sea prudente, ya que no será oro todo lo que reluzca. En el económico le visitará la suerte. Vida sentimental quizás no demasiado tranquila y una movida y satisfactoria vida social.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Tendrá una especial facilidad para soslayar los pequeños problemas que le salgan al paso en su trabajo. En el plano familiar olvide resquemores y muéstrese propicio a la reconciliación. Cálido clima sentimental.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Aunque no a través de un camino de rosas conseguirá poner en marcha un nuevo proyecto profesional, pero sus decisiones deberán ser meditadas, huyendo de precipitaciones. Roces en el plano amistoso y reconciliación en el sentimental.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Si sabe adaptarse a las circunstancias conseguirá sacar ventaja en el plano profesional. Vida amistosa con ciertos visos de tormenta, pero la sentimental será plenamente satisfactoria. Lleve cuidado si conduce.