El horóscopo de mañana, jueves 26 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 26 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Su perspicacia le permitirá encontrar soluciones satisfactorias a problemas de trabajo. Es posible que una visita inoportuna sea motivo de un solemne aburrimiento. La noche, sin embargo, estará abierta a la diversión.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Un proyecto que tiene en mente necesitará un análisis más profundo. Hacer deporte en grupo le proporcionará gratos momentos. La velada se anuncia propicia a la vida social, pero deberá olvidarse por completo de su trabajo.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Elaborar planes relacionados con su profesión le atraerá sobremanera, pero acaso no sea objetivo al calcular sus posibilidades. En el seno familiar su exceso de flexibilidad podría traerle complicaciones. La noche se presenta bajo los mejores auspicios.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No se enfade por cosas sin importancia y participe de la jovialidad que le rodea. Si va de compras tómeselo con calma y huya de precipitaciones. Por la noche se sentirá atraído por actividades intelectuales, no reñidas, sin embargo, con la diversión.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Se sentirá tan creativo como práctico, resultándole muy difícil compaginar ambas cualidades. Si decide ir de compras podrá renovar su guardarropa por poco dinero. Quizás tarden en llegar esas noticias que espera, provocando dificultades con su pareja.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Si viaja podrá enfrentarse a gastos inesperados. Antes de firmar ningún contrato estudie todos sus puntos cuidadosamente y, si es necesario, haga caso de su intuición. Al acabar el día su jovialidad será contagiosa.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Acepte el buen consejo de un amigo referente a un tema profesional. Hacer compras para la casa resultará estimulante. Hogar y familia requerirán esta noche prioridad.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Mezclar familia y amigos podría ser hoy algo explosivo. Sin embargo, por separado, las relaciones con ambos se presentan muy favorables. Buen día para actividades de tiempo libre. Velada decepcionante si se deja llevar de sus impulsos.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Le revelarán algo de una persona que le sorprenderá profundamente. En lo referente a un compromiso social tendrá sentimientos contradictorios. Dedique parte de su tiempo libre a reflexionar sobre su vida y sus circunstancias. Resultará altamente constructivo.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Aunque trate de afanarse en su trabajo no dispondrá de la concentración necesaria. Dedicar el día a recuperar energías y descansar será lo más aconsejable para su tensión nerviosa. Por la noche salga a divertirse con sus amigos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No le agradará demasiado saber que una persona de su intimidad ha hecho una compra importante sin consultarle. Pese a todo procure mantener un buen grado de comunicación. La velada le dará ocasión de disipar por completo su mal humor.

Noticias relacionadas

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Cumplir con ciertas obligaciones familiares puede ser lo que menos le apetezca, pero le conviene asumirlo porque no hacerlo sería ir contra corriente y no le favorecería. Sus relaciones amistosas serán muy gratificantes y le permitirán reanudar contacto con un amigo que vive lejos.