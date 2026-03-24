El horóscopo de mañana, miércoles 25 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 25 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Día irregular en el trabajo, pero al final conseguirá enderezar el rumbo. Buen entendimiento y solidaridad en su vida familiar. La velada será rica en acontecimientos agradables.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Trabajo muy gratificante y operaciones financieras muy rentables, siempre que se deje guiar por el sentido común. Si tiene hijos pueden ser causa de problemas, compensados por su vida sentimental que quizás le depare una excelente sorpresa.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Acometerá nuevos proyectos profesionales movido por su iniciativa, pero debe extremar el cuidado y no dejarse llevar de improvisaciones que podrían afectar a su bolsillo. Si se arma de paciencia encontrará compensaciones en su vida sentimental.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Sopese pros y contras ante cualquier oferta profesional y no malgaste el dinero, por más que sus ingresos superen todas sus expectativas. Un amigo le dará pruebas de sincera amistad. Habrá una sensible mejoría en su ambiente familiar.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Si confía en su intuición encontrará la solución adecuada a un problema profesional. En sus relaciones amistosas déjese llevar por el buen clima reinante y no saque a colación temas pasados. En su vida social la palabra clave será la discreción.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

En asuntos profesionales le resultará difícil saber el grado de sinceridad al que puede llegar, por lo que le conviene pecar más por defecto que por exceso. Habrá buenas noticias familiares que disiparán las tensiones. Una salida con su pareja resultará un tanto accidentada, pero lo pasarán bien.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Le asaltarán ideas contradictorias en relación con su trayectoria profesional y precisará mucha prudencia en sus inversiones. Decepción por la conducta de un amigo y completo entendimiento familiar.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y dinero le llevarán hoy de cabeza, pero poniendo de su parte cuanto pueda conseguirá resolver airosamente la situación. Ligera fricción con un familiar y plena armonía en los terrenos amistoso y sentimental.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Deberá tomar la iniciativa, sin esperar a que las cosas se resuelvan por sí solas, si quiere mantener su nivel profesional y económico. El clima familiar no se presenta muy favorable y es posible que un amigo le cree algún problema. Descansar lo necesario es básico para usted.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Aunque con algún leve altibajo su trabajo resultará hoy gratificante y provechoso. Si no trata de imponer su opinión a toda costa el ambiente familiar y el amistoso serán gratos. Velada propicia a la intimidad y al romanticismo.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Día complicado en lo profesional, en el que deberá vencer apatía, indecisiones y circunstancias imprevistas para lograr sus objetivos. Vida social intensa y pequeñas escaramuzas familiares. En el plano sentimental procure ser condescendiente con su pareja.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

En el trabajo será preferible tratar de aunar opiniones a mantener una actitud inflexible, que solo acarrearía disgustos. Si huye de susceptibilidades disfrutará de un grato ambiente familiar y amistoso. Controle lo que bebe.