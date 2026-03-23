El horóscopo de mañana, martes 24 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 24 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Pese a que habrá muchos obstáculos en su trayectoria profesional, que alguien podría aprovechar si usted mantiene la guardia baja, tendrá la habilidad suficiente para obtener resultados muy positivos. Hallará la solución a un problema familiar y en el terreno amistoso reinará la tranquilidad.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Dispondrá de una eficiencia en el trabajo muy superior a la habitual, que le permitirá realizar grandes progresos. En el aspecto económico procure evitar extremismos de todo tipo. Trate de controlar su genio en el terreno familiar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Día de absoluta normalidad en lo profesional, en el que encontrará un camino más despejado del que pensaba. Tranquilidad en los planos amistoso y familiar y alteraciones en su vida sentimental, que precisarán mano izquierda en ocasiones.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Necesitará todo su sentido común para no dejarse arrastrar por propuestas profesionales poco claras y muy arriesgadas. Si sabe jugar bien sus cartas pondrá los cimientos para su futura seguridad económica. Terreno familiar movedizo y vida social muy satisfactoria.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Profesional y económicamente tendrá motivos sobrados para alegrarse, pero deberá afrontar gastos imprevistos de importancia. Posibilidad de fricciones con un amigo y algo de inestabilidad en el plano familiar. Procure ser más razonable.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Hoy trabajo y dinero se presentan bajo auspicios muy favorables, ya que podría recibir compensaciones laborales con las que no contaba. Ambiente familiar desapacible y vida social muy positiva.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Aunque a trancas y barrancas su trayectoria profesional será ascendente, pero no se aparte en lo más mínimo del plan previsto. Normalidad en los campos familiar y amistoso y buenos momentos en su vida sentimental.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Aunque la parezca que sus objetivos profesionales se le escapan de las manos si se arma de paciencia y sigue perseverando acabará por conseguirlos. Los asuntos familiares requerirán atención preferente, en tanto que un amigo acaso le brinde una agradable sorpresa.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Se sentirá ilusionado en su trabajo, que marchará por los derroteros previstos sin sorpresas ni sobresaltos. Trate de controlar su excesiva susceptibilidad, que puede conducirle a enfrentamientos absurdos con familiares y amigos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Tropezará con dificultades imprevistas en su trabajo, pero una vez superadas se sentirá orgulloso de haber sabido vencerlas. Tenga mucho cuidado con las confidencias que haga a un amigo, ya que podrían ser mal interpretadas. Amor y diversión serán las constantes de la velada.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Se verá en la necesidad de realizar rectificaciones diversas en su esquema profesional, así como de controlar cuidadosamente el empleo de su crédito. Posibilidad de conflictos con un amigo por cuestiones de dinero y quizás alguna crítica familiar bien merecida.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No se deje tentar por propuestas de negocios sugestivas y siga en el camino trazado, ya que su trayectoria es buena y no le conviene desviarse. Aunque no es habitual en usted cabe en lo posible que se sienta dominado por los celos.