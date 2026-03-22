La tensión geopolítica desata la locura en redes: del 'kit' para la guerra al del apocalipsis 'zombie'

Para poder sobrevivir por tu cuenta durante varios días tras una emergencia o desastre, es importante disponer de unos elementos indispensables para que no te falte de nada y puedas subsistir de la mejor manera posible, sin necesidad de salir de casa. La campaña 'Listo' de FEMA -la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos-, numeró los elementos esenciales que incluyen este tipo de 'kits', que adquirieron relevancia por primera vez con el apagón de España.

Los artículos básicos son:

Agua .

. Alimentos no perecederos para varios días.

Baterías adicionales para teléfono o cargador.

o cargador. Una radio a pilas.

Linterna.

Velas.

Kit de primeros auxilios .

. Silbato en caso de tener que pedir ayuda.

en caso de tener que pedir ayuda. Mascarilla antipolvo, cubierta de plástico y cinta adhesiva.

Toallitas húmedas, bolsas de basura y amarres de plástico para la higiene personal.

Llave o alicate para desactivar los servicios públicos (gas natural, agua, electricidad...).

Abrelatas (para los alimentos enlatados).

(para los alimentos enlatados). Mapas locales.

Aunque también recomendaron medicamentos y lentillas, dinero en efectivo o documentos familiares importantes.

El 'kit' para emergencias de Protecció Civil

Unos meses más tarde, los 'kit' de sperviviencia volvieron a ser mencionados en Catalunya para responder a situaciones climáticas extremas -como las intensas lluvias y riadas, y llevaron a Protecció Civil a anunciar su 'kit' ideal.

Debería incluir una mochila con una radio de pilas, una linterna con pilas de repuesto, un pequeño botiquín y la medicación crónica necesaria, así como una tarjeta de crédito y dinero en efectivo protegidos en una bolsa estanca. También es recomendable disponer de agua, aproximadamente 1,5 litros por persona y día, y alimentos no perecederos. Además, el kit debe contener la documentación esencial en una bolsa estanca, el teléfono móvil y un cargador.

El aviso de la UE

Por último, la tensa situación geopolítica obligó a la Unión Europea a presentar el informe 'Estrategia de Preparación de la Unión' y que, entre otras medidas, pedía a los ciudadanos europeos que tengan en sus hogares un paquete de suministros para poder subsistir en una emergencia sin ayuda externa. El kit propuesto por la UE recomienda tener disponibles reservas de agua potable, alimentos, medicamentos y baterías.

Según el informe, estos suministros deberían, como mínimo, ser suficientes para subsistir durante 72 horas, un periodo inicial que sería crítico y serviría de margen hasta que los estados fueran capaces de retomar el control de los servicios públicos.

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Sin embargo,la historia con los 'kits' de supervivencia no termina aquí. A algunos usuarios de la red social 'X' parece haberles invadido la locura y también se están preparando para un apocalipsisis 'zombie'. Entre los elementos que suelen mencionarse en este tipo de listas figuran alimentos de larga duración como productos liofilizados y conservas, reservas de agua acompañadas de filtros y pastillas potabilizadoras, mochilas discretas con equipo básico de acampada (tienda ligera, lona o tarp, cuerdas y mosquetones), fuentes de energía portátil como baterías externas o pequeños paneles solares, dispositivos de comunicación como walkies e incluso una licencia de armas o juegos para niños.