El restaurante de un pueblo de Zaragoza cierra sus puertas tras ganar un premio de 17 millones de euros: "Disculpen las molestias"

Zuera no olvidará nunca el 19 de marzo de 2026. El Cupón del Día del Padre de la Once repartió un premio total de 21 millones de euros en esta localidad del área metropolitana de Zaragoza. El 72181 ha cambiado por completo la vida de los poseedores de la serie 072, dotada con 17 millones de euros. Una cantidad muy superior a la que se han llevado casi un centenar de vecinos de Zuera, que tenían en su poder un cupón premiado con 40.000 euros.

La gran pregunta qué se hacían los más de 8.500 vecinos de Zuera el pasado viernes era saber quién era el agraciado con el premio gordo de 17 millones del Día del Padre. La gran fortuna ha recaído sobre el marido de Chus Puyal, la propietaria de la panadería que, junto a José Antonio Durnes Hernández, el cuponero de la ONCE en la localidad, ha vendido el agraciado 72181.

La propia panadera se ha visto obligada a faltar al trabajo para realizar unas gestiones en Zaragoza junto a su marido y no ha podido celebrar la lluvia de millones en el pueblo. Su amiga Belén Bosqué le ha sustituido al frente del negocio donde no ha dejado de pasar gente durante toda la mañana.

Mucho más tranquila era la situación en el otro negocio familiar de la pareja. El restaurante Casa Comín no ha abierto sus puertas este viernes después de que su propietario colgó un cartel avisando a sus clientes habituales de su ausencia. "Por motivos personales, el local permanecerá cerrado. Disculpen las molestias. Gracias", se podía leer a las puertas del establecimiento situado en la calle Alemania en la zona industrial de Zuera.

Según ha podido saber este diario, los 17 millones de euros le habrían tocado al propietario de Casa Comín junto a otro amigo. Un primer premio del Cupón del Día del Padre de la Once del que Hacienda también se llevará un buen pellizco. Al tributar al 20% sobre la cantidad que excede los 40.000 euros, la Agencia Tributaria retendrá un total de 3.392.000 euros lo que dejará a los ganadores con un importe neto de 13.608.000 euros.

"Recomendable al 100%"

La incógnita ahora en Zuera es saber si Casa Comín va a reabrir sus puertas próximamente o va a haber un cambio por completo en el negocio al haber sido agraciado con semejante lluvia de millones. Se trata de un restaurante muy popular en la localidad donde acuden cada día muchos trabajadores a comer ya que ofrece una comida de gran calidad a un precio económico. "La comida top, la atención excelente y con mucha delicadeza en el trato. Recomendable al 100%", se puede leer en la última reseña en Google del restaurante zufariense.

Noticias relacionadas

Casa Comín es un negocio con mucha historia en Zuera. Hasta 2023, el restaurante estaba situado en la calle Mayor, pero se trasladó hasta el Polígono El Campillo cogiendo el relevo del local del restaurante del mismo nombre. El servicio y la comida le han permitido ganar una gran popularidad incluso más allá del pueblo y por su salón han pasado caras muy conocidas como Iván Azón, exjugador del Real Zaragoza, o Roberto Merhi, piloto de Fórmula 1.