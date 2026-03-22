Ismael Galancho, experto en nutrición, sobre los beneficios de la fibra: "Ayuda a reducir drásticamente la resistencia a la insulina y la diabetes"

Una de las claves para evitar todo tipo de enfermedades, de todos es sabido, es una buena alimentación. Y las fibras siempre se han presentado como un gran aliado para nuestra salud digestiva e intestinal. Pero, además, una dieta rica en fibras aporta grandes beneficios en la salud cardiometabólica, según explica Ismael Galancho, bioquímico y divulgador especializado en nutrición

La fibra, cuenta Galancho, se separa en dos grandes grupos, "la fibra soluble y la fibra insoluble". "Hay estudios que demuestran de manera bastante contundente que la ingesta de fibra ayuda drásticamente a prevenir o reducir, por ejemplo, la resistencia a la insulina o la diabetes tipo 2. Y también a prevenir o reducir enfermedades cardiovasculares por una reducción de, por ejemplo, el colesterol LDL.

Fibra soluble e insoluble

"Sabemos que la fibra insoluble es la más adecuada para prevenir o revertir la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2. Sabemos que a la contra, la fibra soluble, esa que es más viscosa y que forma un gel en nuestro intestino, es la más adecuada para reducir, por ejemplo, el colesterol LDL", detalla.

La fibra soluble es la que se encuentra en la avena, cebada, nueces, semillas, frijoles, lentejas y algunas frutas y verduras. Ingerir este tipo de fibra "es capaz de reducir hasta 10 puntos el colesterol. De hecho, hay estudios que nos dicen que por cada gramo, ojo, cada gramo de ingesta de fibra soluble y altamente viscosa, podemos reducir entre 2 y 3 puntos nuestro colesterol LDL. Imagina si consumes 30 o 40 gramos, que son las recomendaciones generales diarias a las cuales debemos de llegar", expone Galancho.

Dieta basada en vegetales

"Está más que claro que nuestra dieta tiene que estar basada en vegetales, pero no supone mayor problema incluir algunos alimentos incluso aunque eleven el colesterol LDL, siempre y cuando nuestra dieta esté bastante bien planificada y balanceada", defiende el nutricionista, que añade que "muchas veces no es tanto lo que comemos sino lo que dejamos de comer".

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Si comemos una gran cantidad de vegetales y alimentos con fibra soluble, "el impacto en la reducción del colesterol va a ser mucho mayor que lo poco que te pueden elevar el colesterol algunos alimentos que podemos consumir de forma moderada", concluye.