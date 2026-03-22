El horóscopo de mañana, lunes 23 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 23 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En su trabajo será importante la forma en que exponga sus conclusiones. Necesitará tacto y diplomacia para conseguir la receptividad que desea. Buen panorama amistoso, turbulencias familiares y serenidad sentimental.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Su actividad le permitirá cubrir con holgura sus objetivos profesionales. Un exceso de sinceridad podría herir los sentimientos de un familiar cercano. Si tiene hijos usted y su pareja concebirán nuevos planes para ellos, pero acaso no resulten tan viables como supone.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Salvo por la necesidad de vigilar lo que gasta y controlar el empleo de su crédito la ocasión será excelente para ir en busca de lo que desea, tanto personal como profesionalmente. Procure compaginar su vida social con la sentimental.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Un problema ético en el terreno profesional retrasará la consecución de sus objetivos, pero se alegrará de actuar de la forma correcta. En el aspecto familiar es posible que alguien no comparta su criterio. Mejoría patente en sus relaciones amistosas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En el trabajo deje que prevalezca su sentido práctico y olvídese de utopías. Recibirá ayuda económica a través de un familiar. En las horas nocturnas la alegría y el amor brillarán con luz propia.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Es muy posible que deba salvar más de un obstáculo en su trabajo, pero también es seguro que acabará la jornada pletórico de optimismo. Buen momento para ir en busca de lo que persigue en su vida social. Por la noche la intimidad dará paso al romanticismo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una contrariedad en su trabajo puede afectarle de forma desproporcionada, llevándole incluso al desánimo. No deje de esforzarse y cultive la paciencia. Su acentuada sensibilidad podría constituir un problema en sus relaciones afectivas.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Aunque conciliar opiniones en un tema de negocios parezca imposible tendrá la habilidad suficiente para conseguirlo, lo que se traducirá a corto plazo en una buena inyección para su bolsillo. Pese a ello debe evitar prodigalidades innecesarias. Vida social y negocios serán inseparables por la noche.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy predominará la tónica de normalidad en su trabajo, aunque apuntándose nuevas perspectivas para un futuro inmediato. Los temas económicos pueden ser motivo de roces familiares. Si sale por la noche conseguirá pasarlo bien.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

En un asunto profesional obtendrá mejores resultados si sabe escuchar la voz de la experiencia. La paz familiar requerirá concesiones por su parte y habrá de tener en cuenta que alguien carente de escrúpulos puede cruzarse en su camino.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No posponga un asunto profesional, pues de no resolverlo a tiempo podría traerle complicaciones. Si decide abordar un problema amistoso píenselo bien antes y extreme su tacto al máximo.

Noticias relacionadas

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Tendrá que sacrificar su trabajo en aras de ciertos compromisos sociales, pero resultará estimulante y positivo para usted. Controle su tendencia a la prodigalidad, ya que, además de antieconómico, podría estar fuera de lugar. El entendimiento será nota dominante en sus relaciones afectivas.