Francia cambia las normas y permitirá inscribir nombres catalanes con tildes como Martí, Núria o Mònica

En Francia, el registro civil no permitía inscribir ningún nombre que no fuera totalmente en francés... hasta ahora.

Después de años de controversia, el Gobierno del país vecino ha rectificado y ya deja que los padres registren en el nombre de sus hijos grafías como la letra ñ o la ç, tildes o diéresis.

De esta forma, las medidas que ha tomado el ministerio de justicia francés respeta los idiomas regionales o minoritarios, como es el caso del vasco y catalán, o de las lenguas francesas como el bretón, el corso o el alsaciano, entre otras.

Proceso judicial

El alcalde de la ciudad francesa Brest envió en enero una carta al ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, que pedía acabar con las políticas que se oponían al registro de estos nombres.

Tras estudiar esa solicitud, Darmanin ha emitido una orden judicial que permite incluir diacríticos o grafías que no forman parte estrictamente de la ortografía francesa. Esto supone un primer paso para poder inscribir nombres catalanes como Martí, Núria, Gal·la o Mònica.

La decisión ha sido tomada también por las presiones de las múltiples reclamaciones que llegaban a los fiscales, ya que llegaban a obstruir las jurisdicciones y saturaban el sistema judicial.

Marti ya puede llamarse Martí

En la Catalunya Norte o Catalunya francesa, el lingüista Alà Baylac-Ferrer llevaba más de una década en conflicto con la Administración francesa para poder inscribir a su hijo con el nombre de Martí, porque esta tilde no estaba permitida en la ortografía francesa. Sin embargo, ahora ya podrá tramitar la corrección oficial del nombre de su hijo, según explica él mismo a través de una página web creada junto a su mujer Nathalie.

También ha sido el caso de algunas familias con raíces españolas con apellidos como Núñez o Ibáñez, como es el caso de la ciudadana de Bayona Emmanuelle Ibáñez, cuyo hijo no podía conservar su mismo apellido, según publicaba el diario 'Sud-Ouest'.

Futuro de los nombres catalanes en Francia

La orden, además de permitir inscribir nombres con grafías cuestionadas hasta el momento, accede a corregir aquellos que tuvieron que adaptar la ortografía al francés.

Sin embargo, esta norma carece de base jurídica, por lo que no tiene rango de ley y podría llegar a ser cuestionada en tribunales o incluso revocada en próximos gobiernos.

Por eso, la petición ahora radica en que se haga una reforma legal que garantice este derecho de manera estable.