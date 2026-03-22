Una clienta pide una hoja de reclamación en una pescadería porque se niegan a abrirle unas ostras de supermercado

La hoja de reclamaciones, obligatoria en la mayoría de establecimientos abiertos al público, es una de las principales herramientas del consumidor para garantizar su protección. No solo obliga a la empresa a responder y a promover una mediación; también abre la puerta a posibles sanciones si la Administración detecta irregularidades.

De vez en cuando, claro, también se presentan hojas de reclamaciones surrealistas, como la que ha explicado en un vídeo viral en TikTok Barbarela, dependienta de una pescadería del Mercat de l'Estrella de Gràcia, Barcelona, que tuvo que afrontar su primera hoja de reclamación por negarse a abrir unas ostras que una clienta había comprado en el Mercadona.

"Abrimos ostras"

Todo empieza porque en su pescadería venden ostras, "un molusco bivalvo marino que puede ser salvaje o de cría", explica la dependienta. Como abrir las ostras, para algunos, puede ser una tarea excesivamente engorrosa, ellos ofrecen la posibilidad de abrirle las ostras a los clientes, con su correspondiente cartel indicándolo.

Según explica Barbarela, un día se le acercó una pareja para preguntarle qué cobraban por abrir ostras, ya que les gustaban pero no sabían abrirlas. La pescadera les explicó que abrir las ostras no tenía coste adicional, explicándoles a su vez que las ostras, en ese momento, rondaban "los tres euros la pieza".

Días después, esa misma pareja se presentó para que le abriera unas ostras. Y mientras ella se acercaba al mostrador para cogerlas, le sacaron una caja de ostras comprada en el supermercado. Tras aclarar que había habido un malentendido y dejar claro que solo abrían ostras compradas en la pescadería, la mujer, indignada, le pidió la hoja de reclamaciones.

Intervención de la Guardia Urbana

Eso no es todo, pues la mujer decidió llamar a la policía incluso. “Yo pensaba que la policía no iba a venir en ningún momento porque me parecía surrealista que la policía atendiera una llamada de este tipo con todas las cosas importantes que tienen que hacer”, expone Barbarela.

Pero sí, los agentes de la Guardia Urbana se presentaron en la pescadería ya que, explicaron, la clienta llamó alegando haber recibido un mal trato y porque se habían negado a darle un servicio anunciado como gratuito. Tras explicar su versión, los agentes se dirigieron a los clientes: "¿Veis normal llamar a la policía para una cosa así? ¿Y poner una hoja de reclamaciones cuando ni siquiera habéis consumido nada de este establecimiento?”, le espetaron a la pareja, según la dependienta.

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Los agentes decidieron retirar la reclamación. Eso sí, para evitar malentendidos, le recomendaron a la pescadera que modificara el cartel de "Abrimos ostras gratis" y que especificaran que abrían ostras compradas en la pescadería.