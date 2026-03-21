El horóscopo de mañana, domingo 22 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 22 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Tendrá que hacer méritos para ganarse la voluntad de un familiar, pero en conjunto disfrutará de un buen clima hogareño. En el terreno sentimental no se deje llevar por impulsos del momento, evitando contraer compromisos de los que más tarde se arrepentiría. Lleve cuidado con la buena mesa.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Bullirán ideas en su cabeza encaminadas a hacer cambios drásticos en su hogar. La vida familiar cobrará vital importancia para usted. Aunque le acompañará la suerte en el terreno económico sea prudente al planificar sus gastos.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Gozará de una predisposición especial para las actividades creativas, que resultarán muy estimulantes. Posponga cualquier decisión importante que deba tomar, ya que quizás no fuese acertada. Sea amable con su pareja.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No deje que el escepticismo de alguien cercano a usted le haga desistir de sus proyectos. La vida familiar resultará intrascendente, pero le ocupará gran parte del día y le permitirá descansar. La noche, por el contrario, será movida y llena de romanticismo.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Sea comprensivo con las peculiaridades de un familiar y no trate de cambiarle, ya que sería un esfuerzo inútil que podría apagar su buen humor. Día excelente para el amor y la vida social, pero sea discreto en sus manifestaciones si no quiere dar una imagen equivocada.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Hoy conseguirá descansar en un alegre y animado clima familiar. Las relaciones amistosas presentan también un cariz muy positivo, pero esté alerta por la noche para no dejar pasar por alto una buena oportunidad.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

No esté tan seguro de que haya reciprocidad en el plano amistoso, ya que podría sufrir un desengaño. Reflexionar sobre asuntos profesionales puede traer consigo un cambio de rumbo a corto plazo. Buenas relaciones familiares y sentimentales, en las que la comprensión será nota dominante.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No se embarque en proyectos que requieran gran inversión de dinero, ni haga préstamos, ya que podrían ser un lastre para su futura economía. Aunque su vida social y amistosa se anuncia muy placentera quizás conviniera más que hiciese un alto en el camino y dedicase la noche a descansar.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Si no se olvida del trabajo y procura relajarse y descansar puede que le abandonen sus energías cuando más las necesite. En el plano familiar evite complicaciones y no vea doble intención en todo cuanto le digan. Relacionarse con sus amigos resultará estimulante y divertido.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Sea tolerante con un familiar y trate de comprender la buena intención que le guía. Si desorbita un problema amistoso se disgustará en exceso sin motivo. Amor y vida social serán inseparables y comportarán grandes satisfacciones para usted y su pareja.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Su fuerza de voluntad, unida a sus deseos de ampliar conocimientos, resultará muy positiva para usted si no deja que le aparten de sus propósitos compañías poco aconsejables. Si trata de ser más abierto y sincero con las personas de su intimidad se asombrará del apoyo que recibe.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Día muy favorable a las relaciones personales, en las que su simpatía y buen humor se pondrán de manifiesto. Por la noche procure descansar y disfrutar de su hogar. Cuidado con los excesos.