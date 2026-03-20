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El pueblo más famoso de Europa en Semana Santa: es el favorito de Antonio Resines

El actor dará el pistoletazo de salida un tradicional ritual en este municipio de Teruel durante la Semana Santa de 2026, un momento clave en esta festividad

Vista panorámica del convento de Carmelitas Descalzo

Vista panorámica del convento de Carmelitas Descalzo / Visit Bajo Aragón

Luis Alloza

Zaragoza
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Cada año, cuando llega la Semana Santa, miles de miradas se dirigen hacia un pequeño municipio del Bajo Aragón donde el silencio se transforma de repente en un estruendo ensordecedor. En 2026, además, ese momento tendrá un protagonista especial: el actor Antonio Resines será el encargado de iniciar el ritual que marca uno desemaa los instantes más emocionantes de estas fechas. Con su primer golpe de tambor comenzará una tradición que congrega a vecinos y visitantes en una escena difícil de olvidar, en la que el sonido de bombos y tambores se extiende por todo el casco urbano.

El escenario de ese momento es Calanda, una localidad que vive su Semana Santa con especial intensidad. Allí, los participantes visten túnica y tercerol morado mientras portan bombos y tambores que acompañan las procesiones. Su particularidad dentro de la conocida Ruta del Tambor y del Bombo del Bajo Aragón es el momento en que se celebra la tradicional “Rompida de la Hora”: a diferencia de otras localidades, aquí tiene lugar al mediodía del Viernes Santo, cuando la plaza se llena de público expectante antes de que estalle el estruendo colectivo.

Tras conocerse su designación, el propio Antonio Resines quiso agradecer públicamente el nombramiento. “Para mí es un honor que me hayáis elegido para romper la hora esta Semana Santa de 2026. Estoy muy contento y muy agradecido”, señaló el actor, que será el encargado de dar el primer golpe de tambor que dará paso a este momento tan simbólico para vecinos y visitantes.

Más allá de la Semana Santa, el municipio ofrece otros atractivos para el visitante. En su casco urbano pueden encontrarse edificios históricos como la Casa de la Villa, un inmueble de origen renacentista cuya fachada luce frescos de estilo rococó pintados a comienzos del siglo XVIII. A las afueras, rodeado de pinares y de un paisaje tranquilo, se encuentra el singular Convento del Desierto de Calanda, fundado por los Carmelitas Descalzos en un enclave aislado que buscaba precisamente favorecer el recogimiento y la vida espiritual.

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Regado por los ríos Guadalope y Guadalopillo, el término municipal cuenta además con una fértil huerta que ha dado fama al lugar por la calidad de sus productos agrícolas. No en vano, esta localidad turolense es especialmente conocida por su reconocido melocotón y por unas tradiciones de Semana Santa que, año tras año, la convierten en uno de los destinos más singulares de Aragón.

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