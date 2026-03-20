El horóscopo de mañana, sábado 21 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 21 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Las entrevistas profesionales le tendrán ocupado toda la mañana, sin que consiga los acuerdos que persigue. No tome al pie de la letra las palabras de un familiar y deje de preocuparse. No rechace una invitación para pasar la velada.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Día muy satisfactorio para su vida emocional, en el que la comunicación y el cariño se pondrán de manifiesto. No demore la visita a un familiar anciano, aunque ello conlleve un pequeño sacrificio. Amor y amistad le proporcionarán una excelente velada.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Profesionalmente hoy ganará protagonismo y será imparable su camino hacia la meta. Preste oídos a su intuición, que será una excelente aliada y le evitará muchos problemas. No tome decisiones importantes sin pedir la opinión de las partes implicadas.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Día, en general, tranquilo y sin circunstancias dignas de mención. No trate de escabullirse de sus obligaciones sociales, ya que serán fuente de múltiples satisfacciones para usted. Por la noche se estrecharán lazos en su vida sentimental.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Día de mucha actividad física que pondrá de manifiesto su baja forma, pero que resultará muy positivo si se decide a llevar una vida más sana. En sus relaciones amistosas sea prudente o podría comprometerse a algo que no podrá realizar. Soplarán buenos vientos para su vida sentimental.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Aproveche su inspiración y no eche en saco roto sus buenas ideas porque alguna podría resultar excelente para su economía. En sus relaciones sociales no pretenda estar por encima de sus posibilidades, pues solo conseguiría desfasarse en sus gastos sin ninguna necesidad. Vida sentimental llena de vitalidad.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Habrá felices acontecimientos en su entorno familiar que le harán olvidarse de sus contrariedades profesionales y aumentarán su optimismo. Si se deja llevar de sus impulsos corre el riesgo de desprenderse de algo que estima y que, una vez pasada la euforia del momento, echaría en falta. Armonía y cariño en su vida sentimental.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su confianza en usted mismo estará muy acentuada, lo que le permitirá disfrutar de un estado de ánimo sereno que contribuirá a hacer alegres y distendidas las relaciones familiares.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

No podrá apartar su mente de los temas de trabajo, pero sus reflexiones le serán de gran provecho. Disfrutará de su entorno familiar y hallará comprensión en quienes le rodean. Una pequeña excursión le permitirá conocer sugestivos lugares sin alejarse demasiado.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Hoy podrá compaginar perfectamente descanso y actividad, por lo que el día resultará altamente positivo. En el terreno familiar tendrá que adaptarse a las circunstancias si quiere que reine la paz. Las relaciones amistosas serán buenas, pero deberá reservarse sus opiniones.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Su agilidad en el trabajo, unida a su gran vitalidad, le permitirán darle un importante avance. También dedicará parte de su tiempo al estudio con vistas a una mejora de su formación profesional. Normalidad en el plano afectivo.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy disfrutará de paz en su entorno laboral y podrá llevar a cabo sus tareas cotidianas de forma distendida. La alegría será nota dominante en sus relaciones afectivas.