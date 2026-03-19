El horóscopo de mañana, viernes 20 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 20 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Actuar según su criterio, haciendo caso omiso de opiniones ajenas no solicitadas, propiciará excelentes logros profesionales y económicos. Es posible que reciba una mala noticia, que después será desmentida. Altibajos en su vida familiar.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Su trabajo se desarrollará de forma satisfactoria y socios y colaboradores se mostrarán muy receptivos a cuanto diga. Vida social llena de posibilidades y plena armonía sentimental.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Pese a sus esfuerzos no conseguirá los resultados que se había fijado, pero su capacidad económica no se verá afectada por ello. Normalidad en sus relaciones amistosas y familiares y confusionismo en las sentimentales.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su panorama profesional y económico es mucho más brillante de lo que supone, aunque debe huir de gastos innecesarios y llevar una buena administración. Es posible que se ahonden sus diferencias con un familiar, pero en su vida sentimental el cielo estará totalmente despejado.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

No busque intenciones ocultas en la actuación de un socio o compañero de trabajo ni actúe a la defensiva, ya que podría herir sus sentimientos. En el plano afectivo habrá de todo un poco, pero su propensión al romanticismo salvará los obstáculos entre usted y su pareja.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Día muy positivo para su trayectoria profesional, en el que es muy posible que reciba una propuesta verdaderamente interesante. Probables diferencias de opinión en el campo familiar, pero que no afectarán en absoluto al grato clima reinante.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Surgirán problemas en su trabajo, pero a base de ingenio y dedicación conseguirá solucionarlos. Sea muy cauto en asuntos económicos, ya que alguien trata de jugar con ventaja. Su relación sentimental será excelente.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Es posible que su trabajo se vea afectado por una serie de factores negativos, que harán demorar los resultados que esperaba. Un familiar acaso se muestre poco cooperador, pero en sus relaciones amistosas habrá buen entendimiento.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En su trabajo pisará firme y seguro y acaso sea buen momento para pensar en iniciar nuevos proyectos. Buen clima amistoso y alto grado de comunicación con su pareja. Por la noche será preferible quedarse en casa y descansar que salir en busca de diversión..

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Se vislumbran notables mejoras en su situación profesional, que redundarán en una subida sustanciosa de sus ingresos. Aumentará el grado de unión con socios y compañeros y reinará la tranquilidad en el ambiente familiar.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Día de altibajos en su desempeño laboral, que se cerrará con un ligero matiz positivo, aunque pueden surgir complicaciones en su panorama económico. Dar demasiada importancia a su ego puede ser un obstáculo en sus relaciones afectivas.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Fuerza de voluntad, saber moverse entre bastidores y poder de concentración le permitirán continuar escalando puestos en el plano profesional. En el sentimental saber escuchar puede ser hoy su mejor baza.