El horóscopo de mañana, jueves 19 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, juaves 19 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Sus metas profesionales serán altas y necesitará tesón y tiempo para conseguirlas. Será aconsejable que muestre mayor tolerancia en el ambiente familiar y procure estar alerta, ya que un amigo quizás trate de aprovecharse de usted.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Cautela, sensatez y claridad de juicio serán bazas suficientes para que se sienta satisfecho profesional y económicamente. Trate de superar su propensión al abuso de las tarjetas de crédito o a dejarse tentar por los juegos de azar. Vida afectiva llena de satisfacciones.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

En el trabajo tendrá sus miras puestas en asuntos importantes, pero no le conviene olvidarse de los pequeños detalles, porque podrían cobrar más importancia de la que cree y volverse en contra suya. Relaciones amistosas tranquilas y peligro de fricciones en las sentimentales.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Si no deja que las dificultades le desanimen y sigue insistiendo en sus proyectos conseguirá con creces sus objetivos. Relaciones amistosas gratas y vida sentimental en horas altas, pero habrá altibajos en la familiar.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Aunque con alternativas en su desempeño profesional terminará por conseguir grandes logros, que mejorarán sensiblemente sus expectativas económicas. Normalidad en las relaciones amistosas y algún ligero contratiempo en las sentimentales.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Todo el esfuerzo puesto en su trabajo mostrará ahora su faceta positiva, resultando extremadamente lucrativo. Día favorable para compras, en las que le acompañará su buen sentido. Amistad, familia y amor brillarán con luz propia.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Día muy irregular en lo profesional y con unos resultados no demasiado satisfactorios, pero tendrá la mente clara y podrá encontrar el medio de mejorar su situación. Algún ligero roce en las relaciones amistosas y total entendimiento en las familiares.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su voluntad de triunfo será hoy muy fuerte y le proporcionará resultados inmediatos en el terreno profesional. No se precipite a invertir su dinero contando con ingresos pendientes, ya que podrían demorarse. En el plano afectivo le convendría no vivir tanto para sí mismo y pensar en los demás.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Pese a tropezar con contrincantes difíciles jugará bien sus cartas en el aspecto profesional, con felices resultados para su bolsillo. Placidez en el terreno amistoso y algún confusionismo en el familiar, pero sin mayores consecuencias.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Cambio de planes y modificaciones serán notas dominantes de su jornada laboral, que económicamente transitará por rutas superiores a lo habitual. Buenos auspicios para su vida familiar, pero no así para la amistosa, que tiende a complicarse.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Día accidentado el que le espera en el terreno laboral, y en el que le convendrá más confiar en la lógica que en la intuición. Sus compromisos sociales le obligarán a gastar más de lo aconsejable. Tensiones pasajeras en el ámbito familiar.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Gozará de notable intuición, que unida a su suerte le facilitará conseguir logros de importancia en lo profesional y lo económico. Buenas perspectivas en el plano amistoso y acusados matices románticos en el sentimental.