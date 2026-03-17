El horóscopo de mañana, miércoles 18 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 18 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Quizás se sienta presionado en su trabajo, aunque su habilidad en el terreno económico le hará ganar bastantes bazas. Relaciones amistosas apacibles mientras surgen problemas en la vida familiar, pero en la sentimental habrá muchas compensaciones.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

En asuntos profesionales no pretenda abarcar más de lo que puede y evite las distracciones, ya que interferirían en su difícil cometido. En el plano amistoso se sentirá correspondido y en el familiar, aunque con algún ligero bache, acabará imponiéndose el cariño.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Acentúe la disciplina y el sentido de la responsabilidad, puesto que deberá hacer frente en su trabajo a obligaciones adicionales de importancia. Muéstrese firme en sus convicciones con las personas de su intimidad. Velada tranquila y familiar.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Dudas y tensiones en su entorno laboral, que exigirán absoluta reserva en temas económicos. Su sensibilidad a flor de piel quizás le cause problemas de relación con familiares y amigos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Polarizarse en los asuntos económicos podría restarle efectividad en trabajo. Huya de consejos amistoso, que acaso pudieran resultar conflictivos. En sus amigos no encontrará demasiada comprensión, pero sí entre sus familiares.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Algunos proyectos profesionales quedarán todavía en el aire, pero los defenderá con tal efectividad que podrán concretarse a no largo plazo. Posibilidad de ligeros problemas con un amigo. Vida sentimental llena de compensaciones.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Impaciencia, dinamismo, regateos y negociaciones definen su panorama profesional de hoy, en el que sus ingresos transitarán por senderos de absoluta normalidad. Clarificará posiciones con un amigo y precisará flexibilidad en sus relaciones sentimentales.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Sabrá dar el enfoque adecuado a sus asuntos profesionales, pero conseguirá mejores resultados si, además, sabe ganarse la buena voluntad de sus colaboradores. Trate de administrar mejor su dinero, ya que sus gastos podrían irse por las nubes. Vida social intensa y con compensaciones.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Día favorable para acometer esas tareas rutinarias que no requieren gran esfuerzo de concentración. Las horas matinales serán las mejores para exponer sus ideas. En los terrenos amistoso y familiar la situación se presenta con tintes risueños.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

En el trabajo deberá tomar más precauciones que de costumbre. Pese a todo el día será inmejorable para iniciar nuevos asuntos. Relaciones amistosas con vaivenes y reconciliación en las sentimentales, condicionada a que se muestre un poco más condescendiente.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Procure centrarse en el trabajo y no disperse sus energías, ya que las va a necesitar. Está en lo cierto en lo tocante a los asuntos familiares, pero no trate de engañarse en algo que afecta a un viejo amigo.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Día que en lo profesional se cerrará con nota alta, en tanto que mantendrá una tónica de normalidad en lo económico. Aunque con alguna ligera y transitoria nubecilla las relaciones familiares y amistosas serán excelentes.