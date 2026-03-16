"Vivimos una mentira": lo que vio este astronauta desde el espacio lo sacudió para siempre

Ver la Tierra desde el espacio puede cambiar por completo la forma de mirar el mundo. Eso es lo que defiende Ron Garan, exastronauta de la NASA, que acumuló 178 días en el espacio después de varias misiones, incluida una estancia en la Estación Espacial Internacional en 2011.

En una intervención publicada por 'Big Think', Garan explica que, cuando observaba el planeta desde la órbita, veía con claridad la fragilidad de la atmósfera y de todos los sistemas que sostienen la vida. Y es aquí donde formula la reflexión que se ha hecho viral: "vivimos una mentira". Según él, la humanidad ha terminado poniendo la economía en el centro y tratando al planeta como si fuera una pieza subordinada de este sistema, cuando debería ser justo al revés.

Su idea se resume en una frase muy clara: hay que pasar de pensar en "economía, sociedad y planeta" a pensar en "planeta, sociedad y economía". Garan sostiene que solo con este cambio de orden se pueden afrontar de verdad problemas como el calentamiento global, la deforestación o la pérdida de biodiversidad, que él no ve como crisis separadas, sino como síntomas de un mismo problema de fondo.

Este tipo de transformación personal no es extraña entre astronautas. La propia NASA explica que muchos profesionales del espacio describen el llamado "overview effect" o efecto de visión de conjunto: una experiencia que hace tomar conciencia de hasta qué punto la Tierra es pequeña, vulnerable e interdependiente cuando se contempla con el fondo negro del universo detrás.

Por eso, más que una frase provocadora, el mensaje de Garan es una crítica a la forma en que se han ordenado las prioridades colectivas. Desde el espacio, dice, no se ve la economía: lo que se ve es un planeta finito, frágil y compartido. Y esa perspectiva, según él, obliga a replantear cómo vivimos, cómo producimos y cómo decidimos qué es realmente importante.

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En clave más cercana, el mensaje también puede leerse desde Girona y desde el conjunto del país: antes de hablar de crecimiento, infraestructuras o consumo, hay una base que no se puede dar por sentada, que es el territorio y los sistemas naturales que hacen posible la vida. Garan lo dice desde la órbita, pero la idea aterriza fácilmente aquí abajo: sin planeta, el resto no se sostiene.