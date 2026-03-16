El horóscopo de mañana, martes 17 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 17 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Si calcula bien sus disponibilidades económicas no se equivocará al aceptar un riesgo en su actividad profesional. Vida social satisfactoria y ligera marejadilla en sus relaciones familiares y sentimentales.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Notables oportunidades en su trabajo y oferta de respaldo financiero para llevar a cabo sus proyectos. Procure no abusar del crédito y mantenga sus cartas ocultas hasta el momento preciso. Si no controla su temperamento acabará por estropear el buen clima amistoso y familiar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Todos sus planteamientos profesionales resultarán acertados y se traducirán, a no largo plazo, en sustanciosas inyecciones para su bolsillo. En el terreno amistoso se pondrá a prueba la lealtad y soplarán buenos vientos para su vida sentimental.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Huyendo del azar y de aventuras económicas arriesgadas, y centrándose en su trabajo, conseguirá auténticos y saneados beneficios. Una visita inesperada significará un impulso profesional importante. En el plano familiar se irán disipando las tensiones.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En el aspecto laboral los tonos serán hoy más bien grises, pero es posible que consiga convertir en una fuente de ingresos una actividad que realiza como pasatiempo, lo que paliaría en gran medida su desfase económico. Apoyo y buen entendimiento en su vida familiar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

No le resultará fácil decidir con acierto el camino a seguir en temas profesionales. No se deje llevar por una prisa mal entendida y tómese el tiempo que precise. Relaciones amistosas por debajo de lo normal y vida sentimental en horas altas.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

En el aspecto laboral y en el económico los resultados serán absolutamente satisfactorios, pero un poco más de tacto con sus compañeros suavizaría las relaciones. Su vida social presentará nuevas facetas y acaso le ocupe más tiempo del conveniente, en detrimento de su vida familiar

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Sus proyectos profesionales seguirán ritmo ascendente, pero si quiere trabajar en un clima distendido precisará un poquito de humildad. No trate de mezclar trabajo y amistad, ya que ello solo le proporcionaría problemas. Vida familiar serena.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Aunque no sea un camino de rosas su andadura profesional y económica resultará positiva. Optimismo y entusiasmo serán hoy notas dominantes de su carácter, convirtiéndose en sus mejores credenciales. Evite enfrentamientos de cualquier tipo con sus amigos y demuéstrele a su pareja sus sentimientos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su trabajo se verá mediatizado por la apatía, el deseo de escapismo y la falta de motivación, aunque no haya razón para ello. Es posible que se le presente la ocasión de comprar algo importante relacionado con su hogar. Tirantez en el terreno amistoso y fricciones con su pareja.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Cualquier actividad relacionada con la creatividad irá viento en popa. Su toque personal le llevará al éxito, tanto en los negocios como en sus relaciones familiares. Velada tranquila en familia en la que alguien será portavoz de una buena noticia.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Capacidad de juicio, intuición y buen asesoramiento le ayudarán a conseguir excelentes logros profesionales, pero los temas económicos pueden ser motivo de problemas. Evite discusiones con los amigos y goce del perfecto clima familiar.