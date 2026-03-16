Tiene 90 años, se jubiló y ha visitado más de 80 países viajando sola por el mundo: "Tengo una buena pensión, pero en India vivo con 6 euros al día”

A Kandy se la conoce como "la abuelita mochilera". Así se presenta en redes, donde enseña para sus casi 120 mil seguidores los sitios que va conociendo. Y su nombre no engaña: a sus 90 años ha visitado más de 80 países, la mayoría viajando sola por el mundo y desde que se jubiló a los 65 años tras haber sido abogada.

Tres veces ha realizado la vuelta al mundo Kandy, que ya se prepara para ver Camboya al completo a partir del 11 de marzo. "Yo iba siempre sola con la mochila. Era yo y mi mochila; mi mochila y yo", explicaba en La 1, aunque desde que cumplió 80 años viaja con más mujeres con un estilo de vida parecido al suyo.

Viajar de forma austera

Realizar la vuelta al mundo es muy costoso, y ese es el pensamiento que suele tener todo el mundo. Sin embargo, y aunque admite tener "una buena pensión", Kandy explica que en la India vive "con 6 euros al día". Para ello, claro, no coge taxis — "eso no lo llamo viajar, resuelve" —, sino que viaja de manera austera y se mueve de ciudad en ciudad en autobuses públicos.

De hecho, durante un viaje sola en la India, subida a la vaca de un autobús repleto de gente, ocurrió una tormenta, el monzón, que trajo una lluvia torrencial. "Por la noche yo le dije a mi mochila, ¿no te parece que ya está bien? No habíamos acabado de dar la vuelta al mundo", expone la abuelita mochilera. Después de hablarlo con su mochila, su confidente en esos viajes solitarios, decidió que eso no la iba a frenar. "Total, por esto ya no va a repetirse, y tú te vas a decir que no acabaste de dar la vuelta al mundo, con lo cual mi mochila y yo dimos la vuelta al mundo".

"Cuando te jubilas empieza otra vida"

Fue a los 21 años cuando Kandy conoció a un extranjero en el camping de sus padres en Oiartzun, Guipúzcoa, que estaba dando la vuelta al mundo. Al jubilarse, decidió ponerse a viajar y repetir esa experiencia una y otra vez, conociendo y comprendiendo todo tipo de culturas y filosofías de vida y reivindicando que "cuando te jubilas empieza otra vida".

Noticias relacionadas

"Yo siempre digo que prefiero cansarme que oxidarme", se puede leer en su cuenta de Instagram.