El horóscopo de mañana, lunes 16 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 16 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Aunque sea mucho su cometido su capacidad de trabajo le permitirá cumplirlo sin problemas. Evite préstamos o juegos de azar, ya que la suerte no estará de su parte. Vida afectiva grata y llena de compensaciones.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Surgirán problemas en su trabajo, pero contará con los recursos necesarios para solventarlos. En el plano económico huya de inversiones arriesgadas, ya que podría salir perjudicado. Soplarán vientos inmejorables para el amor y la amistad.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Un tema profesional puede llegar a obcecarle, no dejándole ver con claridad el camino a seguir. No mezcle dinero y amistad, ya que hoy se presentan antagónicos. Su panorama sentimental es excelente.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Se dilatarán sus perspectivas profesionales, abriéndole nuevos horizontes que le convendrá explorar. En el terreno afectivo le conviene ser más flexible y comprensivo si no quiere enfriar el cálido clima reinante.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Aunque tropiece con obstáculos y zancadillas en su trabajo logrará sus objetivos sin problemas, ya que su buena estrella le acompaña. En su entorno familiar evite discutir por cuestiones económicas. Vida sentimental rica y satisfactoria.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajará con entusiasmo y dispuesto a acometer nuevos proyectos, pero huya de precipitaciones y asegúrese bien del terreno que pisa. Habrá entendimiento familiar, pero en el plano amistoso alguien le defraudará.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

No se impaciente si no consigue de inmediato los resultados profesionales que espera, y siga perseverando en su idea. Vida social intensa, pero en la que tendrá que extremar la discreción. En el plano amistoso le conviene seleccionar más a sus amigos.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajará mejor en equipo si sabe aceptar opiniones que difieran de la suya. Día favorable para compras, en el que encontrará más de una buena oportunidad. Las aguas volverán a su cauce en el terreno amistoso y habrá romanticismo en la velada.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy verá resultados en su trabajo, lo que le dará nuevos bríos para seguir su camino. En el terreno amistoso evite las confidencias y las críticas, que podrían volverse contra usted. Vida sentimental en cotas altas.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su indecisión será un factor negativo en el desempeño de su trabajo. Si persiste en su postura se enfriará una buena amistad. También los temas económicos pueden alterar sensiblemente el clima familiar. Necesita buscar un medio positivo de liberar tensiones si no quiere acabar enfrentado a cuantos le rodean.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Habrá ilusión y entusiasmo en el desempeño de su trabajo. Puede que se sienta alterado emocionalmente, pero será un factor muy positivo en sus relaciones afectivas. Por la noche no tire la casa por la ventana.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Buenos auspicios para su andadura profesional, que presentará varias facetas positivas. Todo irá sobre ruedas en el terreno familiar, pero en el amistoso los vientos no serán tan favorables.