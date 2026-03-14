El youtuber catalán que lleva 100 días caminando para dar la vuelta al mundo a pie: "Dejé un trabajo donde cobraba muy bien"

Enric Luzán, ingeniero civil de 38 años, decidió dejarlo todo para cumplir su sueño: dar la vuelta al mundo a pie mientras lo documenta en su canal de Youtube. Lleva ya más de 100 días de aventura, compartiendo un vídeo diario en @EnricAdventures y se encuentra en estos momentos en Albania tras empezar en la Plaça Catalunya de Barcelona y haber pasado por Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Montenegro y Albania. Su próxima parada es Grecia.

Luzán, que ha publicado un vídeo respondiendo preguntas habituales que suscita su reto, dejó a un lado su vida para adentrarse de lleno en este proyecto. "Dejé un trabajo donde cobraba muy bien, dejé mi piso en Terrassa y dejé mi vida anterior para hacer la vuelta al mundo a pie. No tener pareja, hijos, perro o hipoteca me ha permitido tomar esta decisión”.

Normas estrictas

Todo ocurrió durante la pandemia, cuando confinado en casa descubrió la historia del malagueño Nacho Dean, el primer español en dar la vuelta al mundo a pie. El 30 de noviembre de 2025 se puso a ello, documentando cada etapa en catalán.

Luzán realiza el reto basándose en las estrictas normas de la World Runners Association y el Guinness World Records: partir y regresar al mismo punto, recorrer un mínimo de 26.232 km a pie, cruzar todas las líneas de longitud, atravesar al menos cuatro continentes de costa a costa, pasar por puntos antípodas (Catalunya–Nueva Zelanda y Perú–Tailandia) y no acumular más de seis meses de descanso.

Allí donde haya un océano de por medio, claro, le es permitido coger un transporte. Entre etapa y etapa también puede descansar. Cuando estuvo en Italia, por ejemplo, aprovechó para ir a visitar Roma.

30.000 euros y tres años de reto

La previsión del youtuber es completar la vuelta en tres años, caminando unos 30 kilómetros diarios. Económicamente, se sustenta gracias a sus ahorros y a una beca de la Generalitat de Catalunya de 10.000 euros para crear contenido en catalán; unos 30.000 euros de presupuesto total.

Eso sí, los vídeos en Youtube están teniendo tan buena respuesta que reconoce haber tenido que hacerse autónomo. "Tardo dos horas en editar cada día, pero estoy superando el máximo de beneficios que me podría haber esperado nunca; me he tenido que hacer autónomo”.

Luzán, que realiza el reto completamente solo, con su mochila y acampando en una tienda de campaña, explica que su ruta no está cerrada del todo, puesto que cruzar Asia por Myanmar, por ejemplo, es imposible debido a la guerra civil que hay en el país.

Respecto a los peligros a los que está expuesto, los animales son el menor de sus problemas, confiesa. "Los animales tienen miedo de nosotros, en general. Hay pocos animales que busquen activamente al hombre para atacarlo, el único problema puede ser si tienen hambre o se sienten amenazados. Hay peligros mucho más grandes durante la ruta: que me atropellen, una lesión, que caiga en algún sitio expuesto como un acantilado..."

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Las próximas paradas de Luzán son Grecia, Turquía, Istanbul, Georgia y Azerbayán. Después, tocará decidir entre algunas alternativas para seguir con el reto.