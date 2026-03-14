El horóscopo de mañana, domingo 15 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 15 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Sentirá la satisfacción de ver valorado su trabajo. Soplarán buenos vientos para su bolsillo, que afianzarán su economía si no despilfarra el dinero. Vida afectiva en cotas altas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Sabrá dar un impulso a su trabajo que se traducirá en una mejora notable de sus ingresos. No dé por sentado que todo el mundo obra de buena fe, pues podría equivocarse. Relaciones familiares y amistosas gratas en conjunto.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Con fuerza de voluntad y método podrá conseguir sus objetivos profesionales. Un pariente político quizás le ponga en el disparadero, pero el contrapunto corresponderá al buen clima sentimental.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una propuesta de negocios puede no ser lo que parece. Analícela con calma antes de aceptarla y no intente engañarse a usted mismo, ya que resultaría lesivo para sus intereses. En el plano afectivo trate de convencer y no de imponer sus ideas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su marcha ascendente en el trabajo será imparable. En el plano económico, sin embargo, tendrá que hacer frente a gastos importantes, que acaso desequilibren su presupuesto. Gozará de paz en su vida sentimental.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Hoy pondrá punto final con éxito a un asunto profesional que viene madurando hace tiempo. En el plano afectivo cuide muy bien sus comentarios, puesto que alguien podría malinterpretarlos. Vida afectiva sin problemas.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Si no trata de establecer una mejor comunicación con sus colaboradores su trabajo podría verse perjudicado. Su tesón le ayudará a resolver de forma satisfactoria un problema. Por la noche le conviene descansar aunque se sienta inclinado a la diversión.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No se muestre demasiado exigente en su trabajo si no quiere frenar la colaboración de los demás. Las inversiones económicas se verán favorecidas si se asesora convenientemente. En sus relaciones afectivas habrá de todo un poco.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Muéstrese expeditivo en su trabajo y no posponga la solución de un problema. Su carisma estará en grado muy alto, lo que le hará ser polo de atracción en la vida social. Quizás no sea satisfactorio el clima amistoso, pero su vida sentimental le brindará felicidad.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su volubilidad obstaculizará la consecución de los grandes logros que tiene a su alcance en el trabajo. Haga un esfuerzo para tratar de centrarse si no quiere perder el tiempo. Turbulencias a la vista, tanto en el panorama sentimental como en el amistoso.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Un ascenso profesional le sorprenderá gratamente, mejorando sus ingresos. Relaciones amistosas alegres, gratas las familiares y mejoría notoria en su vida sentimental.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Si controla sus impulsos y actúa con sentido común y cautela hará grandes progresos profesionales sobre una base firme. Su vida familiar estará llena de compensaciones, pero en el terreno amistoso pueden surgir conflictos difíciles de evitar.