Mario Casas ve "extraño" que algunos ganadores del Goya se queden fuera de la gala y sí haya sitio para 'influencers'

Mario Casas ha abordado el debate abierto sobre la presencia de 'influencers' en eventos cinematográficos como la gala de los Premios Goya o el Festival de Málaga, que se está celebrando estos días. El actor ha afirmado que le resulta "extraño" que académicos, trabajadores de la industria o incluso ganadores de algún Goya se quejen de que "se han quedado fuera" de una ceremonia en la que sí hubo espacio para "creadores de contenido".

Durante la presentación de su nueva película, 'Zeta', thriller de espías dirigido por Dani de la Torre que se estrenará el próximo 20 de marzo en Prime Video, Casas ha señalado que "hay sitio para todos", siempre que la asistencia de 'influencers' a eventos cinematográficos no implique la ausencia de trabajadores de la industria.

"A veces, gente del gremio se queda fuera", ha apuntado el protagonista de 'Palmeras en la nieve' o 'Grupo 7', que subraya que lo que ve "extraño" es que se excluya "de los premios del cine" a personas de la industria, ya sean académicos o equipos técnicos "que han podido ganar varios goyas". "Eso es lo que me resulta raro, ver a compañeros que hayan podido decir eso, que no hayan podido asistir a la gala del cine cuando han sido parte de, y son parte de... Eso es lo que me parece más raro", ha insistido.

En todo caso, el intérprete, ganador del Goya a mejor actor en 2021 por 'No matarás' y nominado en la pasada edición por 'Muy lejos', ha reconocido que "es un tema complicado" e insiste en que "hay espacio para todos" en las galas y eventos cinematográficos: "Y si eso consigue que el cine español llegue a más personas y lo conozca más gente y llegue más público, pues bienvenido sea".

"A mí me parece interesante que creadores de contenido o 'influencers' abran una ventana a gente que venga a conocer el cine y las películas", ha insistido. "Sí, y si a nivel de márketing puede funcionar... OK. Pero si le quita espacio a quien está en la industria, a quien ha trabajado en las películas, igual se ve un poco extraño", ha secundado Mariela Garriga, compañera de reparto de Casas en 'Zeta', donde interpreta a Alfa, una agente secreta colombiana que se cruza en el camino del protagonista.

La asistencia de 'influencers' como Laura Escanes, Dulceida o Marina Rivers a la gala de los Goya celebrada el pasado 28 de febrero en Barcelona despertó las críticas de figuras del cine como Carmen Maura, Yolanda Ramos o Norma Ruiz. "Nada en contra de las 'influencers', pero yo estaba en pijama en mi casa. Excepto cuando fui nominada y al año siguiente, ni antes ni después me han invitado nunca", denunció Ramos en sus redes sociales.

Uno de los últimos en pronunciarse al respecto ha sido Antonio Banderas, que ha afirmado que "lo de los influencers está muy bien, pero cada uno en su espacio". "Tendrían que venir los profesionales que hacemos esto, los que nos la jugamos frente a las cámaras y detrás de las cámaras los técnicos, en fin", ha señalado.

Fuentes de la Academia aseguraron a Europa Press que los 'influencers' que acudieron a la gala de los Goya lo hicieron "asociados a los patrocinadores".

MARIO CASAS Y LA SEPARACIÓN ENTRE CINE Y POLÍTICA

Al hilo también del otro gran tema que marcó la última edición de los Goya, la presencia de mensajes políticos que tomaron protagonismo con el "no a la guerra" como telón de fondo de muchos discursos, Casas ha comentado que no sabe si, como reclaman algunos, cine y política deberían estar separados. Y es que, ha recordado el actor, "la política está sumergida en la vida, en todo".

"Entonces, separados, tanto como separados... no sé. Pero bueno, son temas complicados que es difícil poder hablar de ellos en tres frases. Son temas, tanto este como el otro que me preguntas (el de los influencers) que tienden más a conversaciones más largas para ver lo que cada uno piensa", ha reflexionado.

Unas doscientas personalidades, entre ellas algunas figuras del cine como Luis Tosar, Alauda Ruiz de Azúa, Sergio Peris-Mencheta o Julio Medem, han firmado el manifiesto 'Hay que parar la guerra en Oriente Medio' que se ha presentado este jueves en el Ateneo de Madrid, y que rechaza "tajantemente" los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El texto, en el que se llama a la movilización el próximo sábado 14 de marzo y que ha sido respaldado por más de 1.537 firmantes, asegura que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán "suponen una violación del derecho y la legalidad internacional" y "son una grave amenaza para la paz en la región y un peligro para la paz mundial".

Aunque el manifiesto "condena con energía" el régimen "criminal" de los ayatolás y el asesinato de miles de personas en los últimos meses, los firmantes consideran que "nada justifica los salvajes bombardeos" que, a su juicio, han perpetrado Estados Unidos e Israel.

"Todo nuestro apoyo al pueblo iraní, y en especial a las mujeres, en su lucha por la democracia y la igualdad. Es el pueblo iraní quien debe decidir su futuro", precisan. La plataforma PararLaGuerra.es ha convocado manifestaciones en 200 localidades españolas, aunque según han precisado fuentes de la entidad a Europa Press, "con permiso y registradas" hay 144 movilizaciones.