Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en IránEstrecho de OrmuzRodaliesMañuecoElecciones BarçaEnric ReynaAlbaresSiratEmpleo públicoTorrenteCollserola
instagramlinkedin

Mito desmentido

María Jesús, podóloga: "Andar descalzo no te va a resfriar, ya que tiene un montón de beneficios"

La experta compartió un vídeo en su cuenta de TikTok

Manu Vidal, podólogo, lo advierte: estos zapatos tan conocidos y usados pueden destrozarte los pies

María Jesús, podóloga, en TikTok.

María Jesús, podóloga, en TikTok. / SPORT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Siempre está el debate sobre si andar descalzo es saludable, pero la podóloga María Jesús compartió un vídeo en su cuenta personal de TikTok, donde pone punto final a todo lo que se dice, especialmente desmontó una creencia muy extendida, ya que "andar descalzo no te va a resfriar".

La experta quiso dejar claro que es muy positivo andar descalzo por el suelo, pues "tiene un montón de beneficios", algo que no pasa con el calzado, debido a que las suelas gruesas impiden que el pie trabaje: "El pie se acostumbra a no trabajar".

La principal consecuencia afecta directamente ya que es una pérdida progresiva de fuerza y movilidad en el pie, que está compuesto por un total de 26 huesos, y decenas de músculos y ligamentos que actúan como base.

"Sin embargo, caminar descalzo es de las mejores formas para activar la musculatura del pie, lo que tiene un reflejo directo con toda la postura del cuerpo", compartió la podóloga en su cuenta personal de TikTok.

Asimismo, reconoció que también es positivo caminar de puntillas y con los talones: "Además te ayuda a prevenir juanetes, fascitis, dolores de espalda, de rodilla".

Caminar descalzo, clave para la salud.

Caminar descalzo, clave para la salud. / EFE

Por esta razón, María Jesús fue contundente: "Recomiendo caminar descalzo 10-15 minutos al día para fortalecer la musculatura, y así verás como tus pies se sienten más libres y fuertes con el tiempo".

La experta aseguró que andar descalzo no causa resfriados ni enfermedades directamente, ya que estas son provocadas por virus y bacterias, no por el frío. Aunque sentir los pies fríos puede bajar las defensas temporalmente, no es una vía de entrada para patógenos.

Noticias relacionadas

En el vídeo, la especialista en la materia bromeó diciendo: "Puedes enviarle este vídeo a tu madre".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dardo de Meloni a Sánchez: 'La postura de Italia está con los principales países europeos, salvo España
  2. Hacienda detecta un incremento de 7,4 millones en el precio del acero del sevillano Puente del Centenario, investigado en la trama Ábalos
  3. El Parlament impulsa una ley para que las personas mayores reciban en seis meses las ayudas a la dependencia
  4. Un fallo en las pensiones permite ahora a miles de jubilados cobrar hasta 14.000 euros
  5. Los médicos de familia, sobre el aumento de las bajas laborales por salud mental: 'No es un abuso del trabajador
  6. Albares justifica el cese de la embajadora en Israel por las 'injurias y calumnias' vertidas por el Gobierno de Netanyahu
  7. La justicia obliga a indemnizar con 61.000 euros a un trabajador despedido por hacer vida normal estando de baja
  8. Berga cerrará las salidas hacia la C-16 en dirección a la Cerdanya los viernes por la tarde

Mercè Conesa recibe la Medalla de Oro de Sant Cugat del Vallès por su etapa como alcaldesa

Mercè Conesa recibe la Medalla de Oro de Sant Cugat del Vallès por su etapa como alcaldesa

Toboganes espectaculares y camas elásticas: los parques infantiles de Barcelona en los que alucinarán tus hijos

Toboganes espectaculares y camas elásticas: los parques infantiles de Barcelona en los que alucinarán tus hijos

El calor de las aguas del Mediterráneo y del Atlántico elevó hasta un 40% las lluvias extremas de la dana de Valencia

El calor de las aguas del Mediterráneo y del Atlántico elevó hasta un 40% las lluvias extremas de la dana de Valencia

El Gobierno rechaza convocar la Conferencia de Presidentes para abordar el escudo social y se limita a reuniones bilaterales

El Gobierno rechaza convocar la Conferencia de Presidentes para abordar el escudo social y se limita a reuniones bilaterales

La OTAN intercepta un tercer misil iraní sobre el espacio aéreo de Turquía, cerca de una base de la Alianza

La OTAN intercepta un tercer misil iraní sobre el espacio aéreo de Turquía, cerca de una base de la Alianza

Nuevas ayudas para la compra de coches eléctricos para los conductores que vivan en Madrid

Nuevas ayudas para la compra de coches eléctricos para los conductores que vivan en Madrid

Arbeloa: "El domingo tomaremos una decisión final sobre si Mbappé viaja a Manchester"

Arbeloa: "El domingo tomaremos una decisión final sobre si Mbappé viaja a Manchester"

El Supremo cambia las reglas: ahora puedes decidir cuándo usar tus 5 días de permiso para cuidar a un familiar

El Supremo cambia las reglas: ahora puedes decidir cuándo usar tus 5 días de permiso para cuidar a un familiar