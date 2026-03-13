El horóscopo de mañana, sábado 14 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 14 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

No se deje llevar por sus impulsos y dedique el día a recuperar energías, que buena falta le hacen. La vida familiar puede resultar muy estimulante si se esfuerza por integrarse con los demás. En el amor habrá compensaciones.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Su objetividad estará en cotas altas, por lo que si piensa en sus asuntos profesionales tomará decisiones acertadas. Relaciones amistosas gratas, en las que estará presente el buen humor. Velada propicia a actividades tranquilas compartidas, que le permitirán descansar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La apatía puede causar mella en usted si no hace un pequeño esfuerzo por vencerla. Huya de individualismos y procure centrarse en algo que requiera la actuación de los demás. Apóyese en sus relaciones afectivas, que le ayudarán a pasar mejor el día.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Sea realista con sus posibilidades y no haga cuentas que podrían no ajustarse a la realidad. En el plano familiar acaso se muestre excesivamente reservado, lo que puede ser causa de preocupación para los demás. Vida amistosa en cotas altas, pero con tendencia a los excesos, que le conviene evitar.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Día de gran actividad, en el que será difícil que los demás le sigan. Si se muestra exigente con las personas de su entorno pueden surgir fricciones innecesarias. Vida sentimental con turbulencias aunque acabará imponiéndose el amor.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

No asuma responsabilidades que no le conciernen y limítese solo a cooperar lo necesario. Procure relacionarse con amigos y practicar algún deporte. Su vida sentimental será plena y gratificante.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Disfrutará de un estado de ánimo optimista que le hará enfocar todo desde un punto de vista positivo. Buenas relaciones afectivas a todos los niveles. Si no anda con cuidado el dinero se le escapará de las manos.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Alguien en quien confía le defraudará. No deje que eso afecte a su estado de ánimo y no juzgue a todos por igual. Una cierta tendencia a ver un interés oculto en los demás dificultará sus relaciones. Trate de buscar una distracción que acapare toda su atención.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy se sentirá en plena forma y con tendencia a la benevolencia, lo que alguien puede aprovechar para hacer que condescienda a algo que no le conviene. El romanticismo será la nota más destacada de la jornada.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Estado de ánimo variable y con acusados altibajos. Acepte las cosas como vienen y no trate de analizarlas porque su objetividad estará en horas bajas. En sus relaciones amistosas le conviene acortar distancias.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

El acento del día estará puesto en su vida social, que será muy activa y llena de compensaciones. Relaciones afectivas gratas. Tendrá habilidad suficiente para disipar los recelos de su pareja, que al final claudicará.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Su aspecto personal cobrará hoy vital importancia para usted. No siga una dieta sin consultar a un doctor, y mucho menos se medique por su cuenta. En el plano afectivo habrá buena comunicación y entendimiento.