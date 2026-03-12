El horóscopo de mañana, viernes 13 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 13 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En el plano profesional no vaya más allá de lo que sus fuerzas permitan y tómese tiempo para disfrutar de los amigos y la vida familiar. Su romanticismo estará en cotas altas y con tendencia a idealizar, lo que puede llevar implícita alguna pequeña decepción.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Día favorable para el trabajo, en el que su intuición y dominio de la situación le permitirán espectaculares avances. La tarde se presenta especialmente afortunada, pero por la noche se hará patente su necesidad de descanso.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Día propicio para mejorar las relaciones con las personas de su intimidad. Una pequeña excursión posibilitará la entrada en su vida de una persona poco corriente. Su personalidad será factor decisivo en sus relaciones con los demás.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No eche en saco roto las buenas ideas que le puedan asaltar, ya que alguna quizás resulte muy positiva. Tendrá dificultades de relación con familiares, en tanto que sus deseos de comunicarse con los amigos pueden llevarle a cometer alguna indiscreción.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su sentido práctico y su ingenio estarán en cotas muy altas, lo que puede resultar muy positivo. En conjunto, y pese a algunos pequeños roces, las relaciones familiares y amistosas presentan buen cariz. Echar canas al aire puede resultar gravoso, tanto para su salud como para su economía.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Surgirán asuntos familiares que deberán analizarse y en los que posiblemente habrá posiciones encontradas, sin que ello afecte en absoluto al buen clima reinante. Día favorable para el amor, en el que las parejas tendrán mucho que compartir.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Viajes y amor combinarán hoy perfectamente. Un amigo necesitará de sus buenos consejos y sincera amistad. Por la noche se dejará llevar por la indolencia en un grato clima familiar.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su exceso de sensibilidad podría herir susceptibilidades de forma innecesaria. Su vitalidad y energía estarán en niveles muy superiores a los normales, por lo que será difícil que los demás le secunden. Velada propicia a la intimidad y en la que surgirán confidencias.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Día favorable para la vida hogareña, que le proporcionará satisfacciones. Si tiene hijos le conviene interesarse más por sus problemas y por las compañías que frecuentan. Mezclar familia y amistad se anuncia poco aconsejable, pues surgirían roces inevitables.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Dejar volar su fantasía resultará poco práctico y le causará decepciones. Día poco favorable para tomar decisiones económicas, que podrían no ser acertadas. Mejoría sensible en su vida familiar y algún pequeño roce en la amistosa.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Hoy disfrutará de un estado de ánimo despreocupado y alegre, que hará grata su compañía a los demás. Si decide hacer alguna tarea manual obtendrá buenos resultados. Grato clima amistoso y familiar y una de cal y otra de arena en el terreno sentimental.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Encontrará una forma provechosa de emplear su dinero, que repercutirá en una mayor solidez de su economía. Ambiente familiar y afectivo excelente, solo turbado por alguna salida de tono provocada por sus nervios. Tómese en serio cuidarse más de lo que acostumbra.