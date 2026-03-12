Tiene 90 años, se jubiló y ha visitado 74 países viajando sola por el mundo: "Prefiero cansarme que oxidarme"

Solemos decir que la edad es solo un número, aunque está claro que a algunos este número les pasa más factura que a otros. En el caso de Kandy, popularmente conocida como Abuelita Mochilera en redes, sus 90 años no suponen impedimento alguno para seguir conociendo diferentes lugares, culturas y personas de todo el mundo. Son un total de 74 los países a los que esta mujer ha viajado hasta la fecha, siendo la India el más destacado de todos ellos.

En su perfil de Instagram, esta viajera acumula en marzo de 2026 más de 118.000 seguidores, todos ellos testigos de las aventuras que esta abogada jubilada comparte a través de publicaciones en forma de 'reels' y fotogalerías.

"Prefiero cansarme que oxidarme"

Referente e inspiración para muchos apasionados de los viajes, Kandy ha convertido las limitaciones que se le presuponen a su edad avanzada en el combustible que la empuja a visitar y seguir conociendo nuevos puntos en el mapa. "Yo siempre digo que prefiero cansarme que oxidarme", se puede leer en la biografía de su perfil en redes. Ahí, la Abuelita Mochilera comparte –como si de un diario de viaje se tratase– publicaciones en las que expone sus experiencias personales, curiosidades de los lugares que visita y tradiciones que siguen las personas que va conociendo.

Kandy abandonó la vida laboral al cumplir los 65 años. Tras una vida dedicada a la abogacía, esta jubilada reconvertida en 'influencer' decidió disfrutar de su retiro con viajes planeados desde la austeridad, con alojamientos asequibles, y el interés por descubrir cómo viven otras culturas del mundo. En un principio, estos desplazamientos eran en solitario, aunque ahora compagina esta forma de viajar con hacerlo con acompañantes en ocasiones puntuales.

Noticias relacionadas

¿Próximo destino...?

Tras completar su viaje a la India, lugar al que Kandy guarda especial cariño –se refiere al país asiático como "Mi querida India"–, este miércoles arrancó su enésima aventura, esta vez con Camboya como destino. Así lo había anunciado hace escasos días en otra publicación: "Creo que ya es tiempo de volver a volar así que el 11 de marzo me voy a visitar Camboya al completo".