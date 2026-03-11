Manuel López, peluquero de animales: "Si tratas al perro como si fuera un niño, él no sabe quién es"

Estresado por el trabajo y por una separación, Manuel López (Barcelona, 1974) cerró dos negocios que tenía en Montcada y en Parets del Vallès y se decidió a practicar la peluquería canina por libre. Una oferta que resultó ser menos atractiva de lo que parecía lo llevó a Manresa hace 15 años y, hace cuatro, abrió un local en la calle Sant Miquel de Manresa, el Barri Antic.

De todas las cosas que se pueden hacer con perros y gatos, ¿por qué peluquería?

Porque es la actividad que te da más interacción con los animales. Me había formado como auxiliar de veterinaria y ya estaba trabajando; hice unos cursos de adiestramiento y de etología, y eso me puso en contacto con la peluquería. Me encantó y me lancé. Se diga lo que se diga, en una peluquería haces a los animales cosas que no les gustan. Y para conseguir que te dejen hacerlo tienes que crear una conexión muy fuerte con tu energía personal, con juego y psicología.

¿Y cuándo falla la conexión?

Si se te rebota un perro es que fallas tú. Tienes que ir avanzando poco a poco haciendo que el animal no piense que aquello es una guerra y que te quieres imponer por fuerza. Yo juego con él y le hablo. No me entienden, pero con la voz los relajo.

¿Cada animal es diferente?

Sí, aunque los de una misma raza se parecen. Los más buenos en la peluquería, aunque pueda sorprender, son los pitbull. Es un perro que se siente fuerte, y si vas de buen rollo te deja, porque sabe que, si intentas hacerle daño, se podrá defender. El peor es el yorkshire. Lo crearon para perseguir las ratas de los graneros; convenía que fuera agresivo, y todavía es un perro que te da guerra.

En general, ¿están bien educados?

Cada vez más. La gente va siendo más consciente de que, además de cuidarlos, hay que darles disciplina. Ellos funcionan por jerarquía, que significa que el perro tiene que saber que está por debajo de ti. Tú eres su macho alfa. Si estableces eso, el resto viene solo. En cambio, si tratas a un perro como si fuera un niño, el animal está perdido, no sabe quién es. Y entonces se pelea, o no te hace caso. No es tan difícil; con media hora diaria durante los primeros cuatro meses tienes un perro perfecto para toda la vida. El mío es de los que se supone que son de los más ‘tontos’, un galgo afgano, pero ya ni tengo que hablarle. Con un gesto sabe lo que quiero que haga.

Ahora que los convertimos en criaturas, educarlos como a niños debe de ser bastante normal.

Sí. Los perros demasiado humanizados son, o bien de gente mayor que está sola, o bien de parejas muy jóvenes. Normalmente, los perros que están más en su sitio son los de familias que ya tienen hijos, porque aunque sean muy queridos, no hacen el papel de hijo.

¿La peluquería de perros y la de personas se parecen?

No, se parece más al trabajo de los jardineros que dan forma a los muros vegetales. Un peluquero no corta pelo, hace una escultura. Y la peluquería es un sitio donde no solo se hace el perro bonito, se le limpia y se cuida la piel.

¿Esculpirlos no es un poco antinatural?

Sí, pero los cortes tienen una razón. Por ejemplo, el corte típico del caniche se debe a que los usaban para cazar aves acuáticas en los ríos y se quería un perro ágil que se secara rápido. Por eso dejamos pelo en las articulaciones para protegerlas y pelamos el resto. Otro ejemplo: el schnauzer servía para proteger los carruajes de las mujeres de la alta sociedad. Su corte hace que se vea muy fuerte y lleva las cejas puestas de manera que un posible atacante no sepa dónde mira.

¿Y los gatos? ¿Mejor dejarlos estar?

Un gato de pelo corto o medio se limpia solo lamiéndose. No hace falta hacerle nada. Los de pelo largo sí que necesitan peluquería, y deberían ir más a menudo de lo que lo hacen. Pero el gato es un animal muy complicado. Necesitas mucho rato para convencerlo de que te deje tocarlo. A un perro le puedes poner un bozal, pero a un gato no. Y además, su mordedura es muy infecciosa. Hace falta mucha paciencia.

La dama y el vagabundo: unos animales en la peluquería y otros en las perreras.

Tenemos animales en las perreras porque los dueños son poco responsables. Si quien tiene una perra en celo no permitiera que se acercara a ningún perro nos ahorraríamos muchos problemas. Y también pasa que hay protectoras que prefieren tener perros antes que darlos porque cobran por la cantidad de animales que tienen. Además, en algunos sitios tienen a los animales de una manera inaceptable. Limpiar es gratis. Y se puede decir lo mismo de muchos criadores. No todos dan un trato correcto a los animales.

¿Qué está de moda ahora?

Sobre todo, el cobberdog, que sale del golden retriever y el caniche, ideal para alérgicos; también el maltipoo, cruce de bichón maltés con caniche; se parece al maltés pero no tiene el pelo bien blanco, que es muy delicado.

¿Cada raza tiene un corte?

Sí. Las razas puras tienen unos cortes estandarizados y en un concurso los tienes que seguir absolutamente. En la tienda los adaptas para que al propietario le sea más fácil tener el animal limpio y cepillado. Y si me piden cosas especiales, también las hago. El límite es que no acepto nada que perjudique al perro.

¿El Barri Antic es un buen lugar para el negocio?

Noticias relacionadas

En otros lugares sería todo más fácil y quizá ganaría más dinero, pero a mí el Barri Antic me enamora. Tiene un encanto y una energía diferente del resto de barrios, que son como los de cualquier otra ciudad. Estoy bien aquí.