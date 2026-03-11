El horóscopo de mañana, jueves 12 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 12 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Buen día en lo profesional y lo económico si deja que predomine el sentido común sobre cualquier otra consideración. Buenas relaciones amistosas, pero no trate de presionar a nadie para que le secunde. Familia y amor se anuncian bajo los mejores auspicios.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Procure dosificar su trabajo y no llegue al límite de sus fuerzas. Amor y amistad brillarán con luz propia. Dedicar la velada a su pareja puede ser todo un acierto.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Aunque tenga al alcance de la mano un éxito profesional no se olvide de la prudencia o podría escapársele de las manos. En el plano amistoso esté en guardia, pues hay alguien que quiere jugarle una mala pasada. Velada favorable a la vida familiar.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Día poco positivo en su trabajo, ya que le será difícil conseguir la concentración necesaria. Aproveche su tiempo libre para revisar un antiguo proyecto, que podría hacer rebrotar sus ilusiones y energías. Tendrá que hacer concesiones si quiere que haya paz familiar.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Habrá favorables novedades en su entorno laboral que supondrán mejoras en su posición y en sus ingresos. Ponga su dinero a buen recaudo, ya que de lo contrario corre el riesgo de que se le escape de las manos. Posible distanciamiento con un amigo y normalidad en el terreno familiar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Día de grandes aciertos profesionales, que tendrán a corto plazo una sustanciosa contrapartida económica. En sus relaciones amistosas evite confidencias innecesarias y disfrute del buen ambiente familiar.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Tras unos comienzos titubeantes sabrá enfocar su trabajo de forma muy satisfactoria, pero debe emplear su dinero con mesura y sin alegrías fuera de tono. La suerte le vendrá a través de un pariente político. Buen entendimiento con sus amigos y con su pareja.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su carisma e iniciativa serán importantes bazas en su trabajo. Combinar hoy negocios y diversión le dará mejores resultados de los que pueda suponer. Cielo despejado en lo referente a sus relaciones afectivas y riesgo de que el dinero se le escape de las manos si no anda con cuidado.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trayectoria profesional difícil la que le espera hoy y posibilidad muy acusada de que su actuación tienda a complicar más las cosas, por lo que sería aconsejable que se inhibiera de tomar cualquier tipo de decisión. Su vida sentimental estará en buen momento, pero en el terreno amistoso quizás haya alguna fricción sin importancia.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Si pisa en el suelo y no se deja llevar por delirios de grandeza conseguirá afianzarse en su trabajo. Los ánimos familiares estarán algo encrespados y un amigo puede que se muestre demasiado susceptible. Sentimentalmente sus relaciones resultarán muy satisfactorias.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Deambular profesional más bien errático el de hoy, a causa de su indecisión. Relaciones amistosas cordiales y clima familiar distendido. No así su vida sentimental, que requerirá tacto por su parte si quiere enderezarla.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Día muy positivo en su trabajo, en el que los avances y consolidaciones serán constantes. Sistema nervioso algo alterado por lo que le conviene aprovechar el fin de semana para recuperarse. Buen clima afectivo.