El horóscopo de mañana, miércoles 11 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 11 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Hoy se sentirá lo bastante motivado para conseguir grandes logros en el trabajo. Los asuntos económicos pueden estar revestidos de gran tensión. Relaciones afectivas con altibajos. La noche se presenta propicia a la diversión.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Su capacidad de organización será excelente y pisará fuerte en su trabajo. Se sentirá tentado por una inversión arriesgada en un campo poco familiar para usted. Analice con cuidado todos los puntos necesarios. Buen clima afectivo.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Un antiguo problema profesional saldrá de nuevo a la superficie, quitándole tranquilidad. Aunque le gustaría prestar ayuda a cierta persona algunos de sus íntimos mostrarán grandes reservas y le impedirán comprometerse. Por la noche conseguirá pasarlo bien.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La tensión de su trabajo podrá interferir con su buen humor. Acontecimientos afortunados, tanto en el terreno amistoso como en el sentimental, harán que este resulte un excelente día para usted. Evite excesos de cualquier tipo por la noche.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Procure no hacerse demasiado visible en su actividad profesional si quiere que su trabajo le compense. Sus deseos de agradar le llevarán a comprar un maravilloso regalo. Por la noche el acento estará puesto en su vida sentimental.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

En el plano profesional no habrá nadie que comparta sus opiniones. En lo referente a relaciones sociales tendrá usted sentimientos contradictorios, aunque posiblemente se divertirá si sale con amigos íntimos. Ojo con la buena mesa y los buenos caldos.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Su trabajo le resultará muy satisfactorio y con perspectivas razonables de ver incrementados sus ingresos. En el plano familiar puede haber posiciones totalmente antagónicas. Trate de razonar, pero en cualquier caso no discuta.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Si salta de una actividad a otra y no se toma en serio ninguna de ellas los progresos en su trabajo serán nulos. Si quiere que reine la armonía en el seno familiar tendrá que saber leer entre líneas y mostrarse sensible a las necesidades de los demás.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Probabilidades de recibir alguna gratificación o sobresueldo. Hoy se sentirá animado y en completa libertad de espíritu, pero inclinado a gastar más de lo debido tratando de divertirse. Siga las sugerencias de su pareja que gozará de más sensatez que usted.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Dará rienda suelta a su creatividad con experimentos de algún tipo. Planeará visitar un sitio que no le es nada familiar. La armonía sentimental hará que esta noche resulte muy especial.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Se sentirá ilusionado ante nuevas posibilidades profesionales. Algunos amigos recientes no serán lo que parecían. Póngase en guardia, a última hora de la tarde, contra una explosión temperamental.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Un proyecto profesional parece prometedor, pero aún tendrá que solventar inconvenientes de tipo práctico. Será difícil que un amigo defina su posición. Gozará de un estado de ánimo inmejorable y lo pasará divinamente haciendo vida social.