Noelia Gericó, dueña de una heladería artesanal: "Cuando mi hijo me pide un helado, puede comerse el que quiera porque sé que le estoy dando lo mejor"

Las heladerías suelen cerrar sus puertas en invierno esperando con ansia la llegada del buen tiempo para poder ofrecer a sus clientes un par de conos o tarrinas que hagan la tarde más llevadera. Hay una heladería de Zaragoza con más de 90 años de historia que ha decidido abrir durante todo el año y es habitual ver filas en su puerta incluso cuando el cierzo deja una sensación térmica heladora. Para muchos, Helados Tortosa es la mejor heladería de la capital aragonesa gracias a su apuesta por ofrecer multitud de sabores y helados tradicionales.

Noelia Gericó está al frente de Helados Tortosa, que decidió ampliar el negocio en los últimos meses abriendo un segundo local en un barrio en pleno crecimiento como Miralbueno. La propietaria, conocida por muchos usuarios de redes sociales al ser también la cara visible en los feeds de la cuenta de la empresa, ha sido la protagonista del pódcast Empresarios Inconformistas de Aldo Sorrosal donde ha querido contar todos los secretos de su popular negocio. "Sé que no me voy a hacer rica vendiendo helados, pero también soy consciente de que cuando mi hijo de 11 años me pide un helado, puede comerse el que quiera de mi vitrina porque sé que le estoy dando lo mejor", explica en un vídeo de Instagram que no ha tardado hacerse viral entre los zaragozanos.

La propietaria de Helados Tortosa ha querido incidir en la diferencia entre helado artesanal y uno industrial, términos que mucha gente desconoce a pesar de poder consumir esta delicia habitualmente. "Un helado artesanal es un helado que utiliza una materia prima determinada, en el que el 'overrun' en el helado es una cosa controlada. Mientras, un helado industrial va a tender siempre a abaratar los costes, a utilizarte una pasta, un saborizante o una materia prima de peor calidad. También suele incluir mucho más aire. Son muchas las diferencias", detalla Gericó a Aldo Sorrosal, que está logrando juntar a los mejores emprendedores de Zaragoza y Aragón en un pódcast con cada vez más seguidores.

"Hacemos todo a mano"

La zaragozana también quiso explicar cómo se puede diferenciar entre un helado hecho a mano y otro a máquina. "El trabajo de heladero cuando lo haces todo a mano es muy duro porque es muy físico. Manejamos pesos, estamos todo el día de pie, nosotros lo mezclamos todo a mano, no usamos ninguna máquina para revolverlo. Si pruebas nuestro helado de stracciatella, entre la nata te encontrarás trozos muy grandes de chocolate mientras que cuando lo haces a máquina, puedes ver que el helado tiene unos puntitos pequeños de chocolate".

Helados Tortosa tiene 90 años de historia en Zaragoza en una zona céntrica donde compite con otras heladerías muy míticas, pero ha sabido diferenciarse del resto para seguir teniendo éxito. "Nosotros tenemos clientes de toda la vida. Venían cuando eran niños y ahora lo siguen haciendo. También hemos tenido clintes que ya se han hecho mayores con los que hemos tenido una empatía especial, pero se ha ido perdiendo. También vienen muchos jóvenes que viene a tomar un helado con sus amigos y mucha familia. Además, en nuestra zona hay mucho turismo viene atraído por ver la fila o por una reseña en Google", analiza Gericó.

Gracias a su activa labor en redes sociales, la propietaria se ha convertido en una de las caras más conocidas de toda Zaragoza. "Me paran por la calle y me dicen que soy la de Tortosa. Tratamos las redes sociales desde el humor. Nos gusta mucho hacer el tonto. Somos gente a la que nos gusta hacer el idiota, es verdad. Es una forma de hacer ruido, si lanzo un nuevo sabor y lo muestro por Instagram con tantos seguidores va a tener una mejor recepción", concluye sobre los nuevos clientes jóvenes que acuden hasta Helados Tortosa por su presencia en Instagram.