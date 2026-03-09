El horóscopo de mañana, martes 10 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 10 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Sea práctico en su trabajo y no fuerce los acontecimientos. En sus relaciones amistosas acepte las cosas como son y no empiece a preguntar demasiado si no quiere que la tendencia se vuelva contra usted.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

En el terreno profesional es muy probable que deba recurrir a un exhaustivo y profundo análisis de la situación. Aunque su panorama económico tiende a cambiar a mejor procure no hacer compras importantes con pago aplazado.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

No se crea más listo que nadie. El curso normal de los acontecimientos y su deseo de triunfar le harán alcanzar el éxito profesional. En el terreno sentimental le compensará ceder.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En su trabajo tendrá que solucionar algunas cosas antes de que el camino esté despejado y pueda seguir avanzando. Será promotor de una reunión improvisada. Tarde y noche propicias a la diversión.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Deberá abandonar de momento un proyecto profesional. Su entusiasmo por la vida social podría desvanecerse cuando otras personas muestren su peor faceta. Pese a ello disfrutará de una noche relajante junto a la persona que quiere.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Debería enfocar los problemas profesionales de forma realista y, a la vez, positiva, si quiere salir del punto muerto en que se encuentra. Siguiendo sus impulsos conseguirá aburrirse a solas. Será mejor que busque la compañía de sus amigos.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Confíe en su instinto para resolver un problema de trabajo. Sus perspectivas profesionales son mucho mejores de lo que piensa. Si se sobrepone a una pequeña contrariedad disfrutará de un día excelente.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Necesitará fijarse una misión definida o correrá el riesgo de dispersar sus esfuerzos. Por la tarde rebrotará su energía y entusiasmo, pero si no asegura los cordones de su bolsa puede gastar más de lo que debe.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Deje que la prudencia sea su guía en un asunto profesional. Su inquietud puede ser causa de nerviosismo para otras personas. Tómese las cosas con calma y procure descansar.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

No permita que la falta de apoyo inmediato le haga desistir de un proyecto profesional. En el área creativa está usted en el camino correcto. Acaso deba alentar a un familiar para que confíe más en él mismo.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

En lo referente a su trayectoria profesional está a punto de alcanzar la meta. Es posible que se de cuenta de que están surgiendo sutiles cambios en su escala de valores. Su tolerancia alcanzará cotas muy altas.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Posibilidad de que surja una situación embarazosa, por su culpa, en su entorno laboral. Vaya con cuidado y no reaccione de forma violenta si alguien le llama la atención. En el plano afectivo encontrará muchas compensaciones., así como en el sentimental.