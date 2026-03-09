El horóscopo de hoy, lunes 9 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, lunes 9 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Hoy tendrá buena ocasión para progresar en su trabajo. Procure ser honesto con usted mismo en lo tocante a sus motivaciones íntimas. Una situación parecerá por completo inocente hasta que usted la ensombrezca con sus dudas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

No se deje obsesionar por un proyecto profesional y dedique tiempo a otras actividades que lo precisan. En lo económico procure no abusar del crédito y no gaste por encima de sus posibilidades. Le surgirán muchas oportunidades de pasarlo bien. Aprovéchelas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su ambición se verá positivamente estimulada por los acontecimientos que pueden surgir en su trabajo, pero no haga castillos en el aire y limítese a dejar las cosas correr. En el plano afectivo evite discusiones bizantinas, que podrían acabar como el rosario de la aurora.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Personas absolutamente inesperadas le prestarán gran ayuda profesional. Relaciones amistosas gratas. Es posible que ciertos problemas familiares le tengan atrapado. Procure distraerse y hacer vida social.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

El cumplimiento de sus obligaciones profesionales podría verse retrasado por problemas en otras actividades, pero pese a ello sus progresos serán notables. Su vida social está llegando al cenit.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Se sentirá poco dispuesto a cumplir con una obligación profesional, pero cuando lo haga se alegrará de los resultados. En su vida social sobrepóngase a esa inhibición que usted mismo se impone y esfuércese por comunicarse con los demás.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

En el trabajo no deje que los demás le tomen la delantera. Aunque tenga que superar algunos obstáculos su panorama es verdaderamente positivo. Un familiar se mostrará absolutamente intratable y dirá lo que no debe y en el peor momento.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Ponga manos a la obra y afronte esas obligaciones profesionales que ha estado demorando. Si consigue no disputar con sus amigos por cuestiones económicas se divertirá a tope. Sea realista en el amor.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En un tema profesional procure respetar la opinión de los demás y no entre en absurdas críticas. Hoy perderá los estribos con mucha facilidad, lo que puede acarrearle problemas en el trabajo y fuera de él.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El día presenta tintes de acusada actividad profesional y es muy posible que se marque nuevos objetivos. En una reunión familiar asegúrese de que los comentarios son los más apropiados a la situación.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

En asuntos profesionales sería muy conveniente que emplease sus influencias. Dedíquese también a analizar más a fondo todos los temas pendientes. Gozará de un estado de ánimo tranquilo, que le hará sentirse en paz con usted mismo y con el mundo que le rodea.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Enfoque su jornada laboral de forma positiva. Será buen momento para conseguir acuerdos con otras personas. Resultarán especialmente estimulantes las conversaciones con amigos.