El horóscopo de mañana, domingo 8 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 8 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Si se decide a ello su labor creativa tomará forma con facilidad. Se divertirá haciendo vida social, pero es posible que tenga una cierta dificultad para desenvolverse. Descansar por la noche puede convertirse en un auténtico problema.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Día de acentuado carácter hogareño. No se preocupe por cuestiones económicas, pero esfuércese lo necesario para aumentar sus ingresos. Por la noche el ansia de huir de la realidad podría originarle problemas graves.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

No confíe en cualquiera y lleve mucho cuidado, porque es probable que comentarios reservados tengan más difusión de la conveniente. Personas muy allegadas le ayudarán a resolver sus problemas.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Trate de buscar la cooperación que necesita. Un familiar se comportará de forma imprevisible. Darse demasiados caprichos podría llevar hoy a consecuencias poco gratas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Día propicio para actividades en grupo, en las que predominarán buena armonía y comunicación. Por la noche trate de conseguir que las aguas no se salgan de cauce, ya que en el plano familiar las espadas estarán en alto.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Haga uso de su iniciativa personal y venza la indecisión. La compenetración en el amor será notable, por lo que deberían hacer planes a futuro. Probabilidad de que los pequeños gastos aumenten notablemente.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Trate de que sus relaciones amistosas no se resientan a causa de las demoras en la devolución de un dinero que le deben. Un exceso de presión no contribuirá a mejorar las cosas. Buen clima familiar.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Es posible que alguien se olvide de una cita que tenía concertada, lo que no contribuirá a mejorar su bajo estado de ánimo. Procure buscar una válvula de escape positiva a su irascibilidad o conseguirá enrarecer el clima familiar.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La compañía de sus amigos le resultará realmente estimulante. Si decide hacer modificaciones en su forma de trabajar analícelas a fondo, pues de lo contrario podrían surgir ligeras complicaciones. Habrá altibajos en su vida sentimental.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Acometa esas reparaciones caseras que ha venido aplazando y las terminará con más facilidad de la que presumía. Recibirá una invitación realmente sorprendente. El acento del día estará puesto en la amistad.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

En el terreno económico la clave estará hoy en la economía y el ahorro. Si no controla su tendencia al escapismo le será difícil integrarse con los demás. Preste atención a cuanto ocurra a su alrededor y deje el soñar para la noche.

Noticias relacionadas

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy será un día inmejorable en el terreno afectivo. Amigos y familiares parecen haberse confabulado para que lo pase bien. Si analiza a fondo y en privado una decisión económica las respuestas a sus dudas llegarán rápidamente.