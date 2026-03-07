Ferran Adrià, chef Michelin: "Las auténticas croquetas de jamón no se preparan con leche, sino..."

Las croquetas son uno de los platos más tradicionales de España, aunque suelen generar debate, sobre todo por las distintas variantes. Las más típicas son las de jamón y pollo, pero también hay versiones con setas, queso, pescado e incluso opciones vegetarianas. Además, existen combinaciones más atrevidas como gin tonic, chocolate, paella con chorizo o curry.

Las croquetas caseras son difíciles de encontrar, incluso en restaurantes, porque requieren mucho trabajo. En casa pasa igual, ya que pocos se animan a hacerlas y terminan recurriendo a las congeladas. Por ello, el cocinero Ferran Adrià compartió una receta de croquetas líquidas de jamón.

Se trata de una receta distinta a la tradicional, pues en vez de usar leche, harina y mantequilla, el chef incorpora nuevos ingredientes que hacen potenciar el sabor y mejorar la textura.

Una de las principales novedades es que el cocinero catalán reduce la cantidad de leche hasta en un 30 % para sustituirla por caldo de jamón.

De este modo, en lugar de utilizar un litro de leche, sus croquetas se elaboran con 700 ml de caldo de jamón y 300 ml de leche.

La bechamel es el ingrediente estrella de las croquetas. / SHUTTERSTOCK

Gracias a este cambio, el chef logra una bechamel a medio camino entre la bechamel tradicional y una velouté. Otra de las modificaciones consiste en sustituir parte de la mantequilla por aceite de oliva virgen extra.

Una vez preparada la bechamel, la reparte en cuencos y la cubre con picatostes de pan crujiente, que reemplazan al pan rallado en esta versión de croquetas deconstruidas.

Noticias relacionadas

Ingredientes