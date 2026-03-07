Ataque Irán
El apoyo de España a Turquía tras el conflicto de Irán desata un 'fandom' en redes sociales: "No quedará ni un solo español calvo en el mundo"
El 'No a la Guerra' de Pedro Sánchez y el apoyo a Turquía ha generado una oleada de reacciones
Pedro Sánchez se toma una "pausa perruna" en La Moncloa: "Deseando que los turcos descubran el nombre de una de sus perras"
Guerra en Irán, en directo: nuevos ataques de Israel a Teherán y última hora de la amenaza de Donald Trump
Siete días después del histórico ataque lanzado por Estados Unidos e Israel para decapitar a la República Islámica de Irán, la ofensiva aérea se ha recrudecido con ataques contra centenares de objetivos en Irán, que por su lado ha tomado represalias contra intereses estadounidenses en toda la región, llevando la guerra a una docena de vecinos de Oriente Próximo y poniendo en alerta a toda la comunidad internacional por las repercusiones económicas de un conflicto fuera de control en una zona clave para el comercio.
Turquía anunció este miércoles la interceptación por parte de la OTAN de un misil balístico en una región cercana a la frontera siria y la base de la Alianza Atlántica de Incirlik, en la provincia turca de Adana. La base alberga soldados españoles, así como también un sistema de defensa antiaérea español Patriot destinado a Turquía desde hace varios años.
El 'No a la Guerra' de Pedro Sánchez y el apoyo a Turquía ha generado un importante 'fandom' turco a España y, una vez más, la red social 'X' se ha llenado de memes. Incluso se han ofrecido a poner pelo a Andrés Iniesta y Pep Guardiola, con la ayuda de la Inteligencia Artificial. "No quedará ni un solo español calvo en el mundo", destacan, acompañado de las fotos de los deportistas.
Tampoco se han olvidado en redes de Pedro Sánchez. "Estoy deseando que Twitter Turquía descubra que una de las perras de Pedro Sánchez se llama "Turca"', manifiesta un usuario de X llamado Mario. Algunos usuarios han bromeado respecto al nombre de las perras del presidente. Una se llama India y la otra Turca.
Pero no solo se ha quedado en una gracia en redes sociales. Una presentadora de televisión turca ha acabado las noticias en castellano con un "Gracias por representar la consciencia común de la humanidad. Y Félix Bolaños - a quien le han sacado un parecido con el tirador olímpico turco Yusuf Dikeç- y Pedro Sánchez han respondido a esta oleada de cariño.
- Una mujer pierde la pensión de viudedad de 3.210,78 euros por no estar inscrita como pareja de hecho
- Mercè Boada, neuróloga: 'El 60% de los nuevos diagnósticos de alzhéimer son mujeres
- Encuesta CEO: Trump hace caer la simpatía de los catalanes hacia Estados Unidos por debajo de la de China
- Estimada Sílvia Abril: yo no formo parte de ningún 'chiringuito', como dices
- Un trabajador de 71 años pierde su jubilación por no pagar una deuda de 13.903,14 euros con la Seguridad Social
- Si te han cancelado el vuelo de vuelta, la solución no es apelar al paternalismo de tu gobierno
- Inditex y Alcampo construirán en Sant Adrià por encima del nivel de la calle para protegerse de inundaciones
- ¿Por qué tantos médicos MIR quieren ser dermatólogos? 140 plazas que se agotan el primer día