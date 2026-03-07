El apoyo de España a Turquía tras el conflicto de Irán desata un 'fandom' en redes sociales: "No quedará ni un solo español calvo en el mundo"

Siete días después del histórico ataque lanzado por Estados Unidos e Israel para decapitar a la República Islámica de Irán, la ofensiva aérea se ha recrudecido con ataques contra centenares de objetivos en Irán, que por su lado ha tomado represalias contra intereses estadounidenses en toda la región, llevando la guerra a una docena de vecinos de Oriente Próximo y poniendo en alerta a toda la comunidad internacional por las repercusiones económicas de un conflicto fuera de control en una zona clave para el comercio.

Turquía anunció este miércoles la interceptación por parte de la OTAN de un misil balístico en una región cercana a la frontera siria y la base de la Alianza Atlántica de Incirlik, en la provincia turca de Adana. La base alberga soldados españoles, así como también un sistema de defensa antiaérea español Patriot destinado a Turquía desde hace varios años.

El 'No a la Guerra' de Pedro Sánchez y el apoyo a Turquía ha generado un importante 'fandom' turco a España y, una vez más, la red social 'X' se ha llenado de memes. Incluso se han ofrecido a poner pelo a Andrés Iniesta y Pep Guardiola, con la ayuda de la Inteligencia Artificial. "No quedará ni un solo español calvo en el mundo", destacan, acompañado de las fotos de los deportistas.

Tampoco se han olvidado en redes de Pedro Sánchez. "Estoy deseando que Twitter Turquía descubra que una de las perras de Pedro Sánchez se llama "Turca"', manifiesta un usuario de X llamado Mario. Algunos usuarios han bromeado respecto al nombre de las perras del presidente. Una se llama India y la otra Turca.

Noticias relacionadas

Pero no solo se ha quedado en una gracia en redes sociales. Una presentadora de televisión turca ha acabado las noticias en castellano con un "Gracias por representar la consciencia común de la humanidad. Y Félix Bolaños - a quien le han sacado un parecido con el tirador olímpico turco Yusuf Dikeç- y Pedro Sánchez han respondido a esta oleada de cariño.