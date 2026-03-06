El horóscopo de mañana, sábado 7 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 7 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Un imprevisto en su trabajo acaso interfiera con un proyecto que tiene para esta noche. Sea flexible y siga manteniendo una actitud positiva. Relaciones afectivas gratas. En lo sentimental todo irá sobre ruedas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Hoy podrá poner en claro una difícil situación profesional y acabar con la actitud negativa de un compañero. Se sentirá feliz ayudando a un amigo en problemas. Cuídese de la bebida.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Ciertas reuniones de trabajo le llevarán a conseguir importantes progresos. Excelente momento para actividades en grupo. Buenas relaciones afectivas. Hoy dedicará lo mejor de usted mismo a otra persona.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En su trabajo no se exija demasiado y muéstrese contento con los resultados obtenidos, que serán mucho mejores de lo que usted cree. Su panorama sentimental se presenta bastante confuso y con tendencia a empeorar si no rectifica su actitud.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En su trabajo trate de no impacientarse ni corra riesgos innecesarios. Si va de compras cíñase a lo que necesita si no quiere que los gastos se le vayan por las nubes. En un asunto íntimo el tiempo juega a su favor.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Una mañana con matices cambiantes y mucha inestabilidad dará paso a una tarde realmente productiva. Clima amistoso inmejorable. Acaso deba estudiar aspectos legales relacionados con una situación familiar.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

En el terreno profesional llevará todas las de ganar, pero no muestre todos sus triunfos. Ese viaje en el que piensa presenta todavía demasiados cabos sueltos. Una charla íntima con la persona querida llevará a felices conclusiones.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Acaso no sepa que partido tomar en lo referente a un asunto profesional, pero no le conviene decantarse hasta que esté totalmente seguro. Tratar en familia los temas económicos resultará provechoso.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Centre todas sus energías en el terreno profesional y se sentirá satisfecho de sus logros. En el plano familiar no saque las cosas de quicio dando importancia a naderías, si quiere evitar problemas.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Céntrese en el trabajo y a poco que se esfuerce conseguirá sus objetivos. En el plano familiar ármese de paciencia, porque un pariente político puede ser hoy un auténtico problema. Por la noche salga en busca de diversión.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Sea reservado con sus asuntos profesionales y no haga comentarios que podrían ser mal interpretados. No se arriesgue a una inversión importante por muy favorable que le parezca. Un cambio de planes le causará una pasajera irritación.

Noticias relacionadas

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Tras muchos inconvenientes conseguirá dar fin a un proyecto profesional. Hoy tendrá muchas oportunidades de hacer nuevos amigos. Hay alguien cercano a usted que no sabrá mantener su palabra.