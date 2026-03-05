Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránBorrasca ReginaTrumpCristóbal ColónPisos Les NausSantanderEncuesta CEOSilvia AbrilRosalíaLince ibéricoPan artesanal
instagramlinkedin

Deporte

Sergio Peinado, entrenador personal, avisa: "Si solo haces cardio, probablemente fracases"

El entrenador personal compartió este pensamiento cuando visitó 'Zapeando', programa de LaSexta

Alex Pedrico, entrenador personal: "No vas a perder la grasa ni marcar el abdomen por más cardio que hagas"

Sergio Peinado, entrenador personal.

Sergio Peinado, entrenador personal. / SPORT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con el paso de los días, se acerca el verano, una época del año caracterizada por el buen clima, que invita a disfrutar de la playa. Es por eso que muchas personas quieren estar en su mejor forma física para lucir un buen cuerpo. Además, aún están tiempo de comenzar la famosa operación bikini 2026.

Sergio Peinado, uno de los entrenadores personales más populares de España, explicó en 'Zapeando', programa de La Sexta, lo que se debe y no se debe hacer para perder peso, pero también para marcar el abdomen.

El cardio por sí solo no es suficiente para adelgazar

Uno de los mayores mitos es que se pierde peso haciendo cardio, según explicó Peinado en el formato de Atresmedia. "Si solo haces cardio, la evidencia científica nos dice que probablemente fracases", reconoció.

El entrenador personal explicó que el cardio es saludable porque ayuda a perder peso, pero debe ir acompañado de una buena alimentación y otros tipos de ejercicio para generar el déficit calórico, que es lo que permite adelgazar.

También, apuntó que "no puedes ganar masa muscular o resistencia solo con dieta" y que el ejercicio "es mucho más importante de lo que la gente se piensa".

Por esta razón, el entrenador personal explicó en 'Zapeando' que "prefiero que haya gente con un poquito de sobrepeso, pero físicamente sea activa, que una persona delgada que no hace nada de ejercicio".

Se le preguntó si tomar batidos de proteínas ayuda a ganar músculo, a lo que Peinado respondió de manera tajante: "Siempre y cuando tengas una dieta que sea completa".

Noticias relacionadas

"Si tú cada día metes la suficiente proteína, tendrás los ladrillos que necesita tu músculo para crecer", advirtió en el programa de La Sexta, mientras apuntó que "sin entrenar, no crecerá".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El hospital de Can Ruti de Badalona será el primero de Catalunya en implantar la IA en conversaciones médico-paciente
  2. Las familias fundadoras de Freixenet venden sus acciones a la alemana Henkell, que pasa a controlar el 100% de la compañía
  3. La Unión Europea se pronuncia sobre la baliza V16 y confirma que la podrás usar sin problemas fuera de España
  4. Morón y Rota: ¿para qué se utilizan las bases de EEUU en España? ¿Puede usarlas Trump sin permiso del Gobierno?
  5. La OTAN derriba un misil balístico lanzado por Irán hacia el espacio aéreo de Turquía
  6. Sant Adrià recibirá 9 millones de euros de Inditex y Alcampo para construir un bulevar y dos puentes
  7. La revuelta de los usuarios de patinetes contra el nuevo seguro obligatorio: 'Es un ataque a la movilidad sostenible
  8. Queremos que los vecinos confíen en nosotros': una noche con los nuevos serenos que refuerzan la seguridad en Esplugues

Nazareth Castellanos, neurocientífica, sobre qué pasa cuando vemos películas: “Nuestro cerebro desconecta para sentir lo que viven los personajes”

Nazareth Castellanos, neurocientífica, sobre qué pasa cuando vemos películas: “Nuestro cerebro desconecta para sentir lo que viven los personajes”

Trump redobla su ataque a España y tilda al país de "perdedor"

Trump redobla su ataque a España y tilda al país de "perdedor"

Nestlé cierra 2025 con un 4,8% más de ventas en España y la inversión más alta en 10 años

Nestlé cierra 2025 con un 4,8% más de ventas en España y la inversión más alta en 10 años

La mayoría de catalanes creen que el catalán se utiliza poco y que aún se usará menos en el futuro

La mayoría de catalanes creen que el catalán se utiliza poco y que aún se usará menos en el futuro

Europa envía buques de guerra a Oriente Medio pero se divide ante el uso por EEUU de las bases militares contra Irán

Europa envía buques de guerra a Oriente Medio pero se divide ante el uso por EEUU de las bases militares contra Irán

Illa emplaza a ERC a "poner Catalunya por delante" para aprobar los presupuestos

Illa emplaza a ERC a "poner Catalunya por delante" para aprobar los presupuestos

Feijóo: "No le reconozco a Sánchez ninguna superioridad moral para hablar de paz"

¿Qué dice el artículo 5 de la OTAN que cuestiona Donald Trump?

¿Qué dice el artículo 5 de la OTAN que cuestiona Donald Trump?